Veronica Gentili contro Vittorio Feltri “Non lo capisco | un bikini non toglie

Striscia la Notizia – Tapiro a Veronica Gentili per il fuori onda su Feltri. Il giornalista : «Non rispondo alle accuse di una decerebrata» : Veronica Gentili Striscia la Notizia mette il sigillo del Tapiro d’oro sul caso del fuori onda in cui Veronica Gentili, a Stasera Italia, dava dell’ubriaco al direttore di Libero Vittorio Feltri. Il filmato, reso noto dallo stesso tg satirico, aveva innescato la reazione stizzita del giornalista. “Non rispondo alle accuse di una decerebrata” aveva tuonato Feltri, riferendosi alla conduttrice che Striscia ha raggiunto con ...

Striscia la notizia - tapiro a Veronica Gentili per il fuorionda in cui dava dell’ubriacone a Vittorio Feltri : Giovedì 27 settembre a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Veronica Gentili riceve il tapiro d’oro dopo il fuorionda trasmesso da Striscia (vai al video) in cui dava dell’ubriacone al direttore di Libero Vittorio Feltri. Intercettata a Roma da Valerio Staffelli, la Gentili ha detto: «Ricevere il tapiro d’oro è un momento importante nella carriera di una persona». Ha poi aggiunto: «Si è ubriacato anche il tapiro? Mi sono già scusata con una ...

Veronica Gentili si scusa con Vittorio Feltri. Che pubblica su Libero le sue foto Instagram : Mi dispiace direttore, ti chiedo scusa se ti ho offeso e se ti ho mancato di rispetto. Dirti che non ne avessi la minima intenzione suona pleonastico, ma per quanto banale è l’assoluta verità. Ho per te non solo assoluto rispetto ma anche profonda stima, e non mi sarei mai sognata in nessun contesto che esulasse da una stupida battuta ridanciana in privato con un amico, di fare esternazioni del genere.Con queste parole Veronica Gentili si ...

Vittorio Feltri contro Veronica Gentili dopo il fuorionda in tv : "È una decerebrata…" : "Non rispondo alle accuse di una decerebrata, ma chi è questa qui, che titoli ha per dare le pagelle, per fare gli esami clinici per vedere se ho bevuto o non ho bevuto?". Vittorio Feltri, caustico come sempre, va all"attacco di Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia su Rete4. Il direttore di Libero fu ospite della trasmissione qualche giorno fa e durante un fuorionda la giornalista rivolse all"indirizzo di un inconsapevole Feltri le ...

Che botta e risposta tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili : "Ubriaco" - "Stupidella..." : "È talmente ubriaco che non riesce neanche a parlare: che spettacolo! Ma quanto si è ubriacato? Ma cosa c... si è bevuto?". Così Veronica Gentili, giornalista e co-conduttrice (insieme a Giuseppe Brindisi) di Stasera Italia su Rete 4, ha commentato le uscite in trasmissione di Vittorio Feltri, ospite in collegamento.Un fuorionda che non è sfuggito all"occhio sempre vigile e all"orecchio sempre fino di Striscia la Notizia, che nella serata di ...

