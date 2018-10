Velo islamico | la proposta di legge della Lega

Niente Velo islamico nei luoghi pubblici : multe per le donne che lo indossano e carcere per chi le costringe : Attualmente al vaglio della commissione Affari Costituzionali della Camera, la proposta di legge dell'onorevole leghista Nicola Molteni ricalca il modello francese e prevede multe da 1000 a 2000 euro per chi indossa niqab e burqa in luoghi pubblici nonché il carcere per chi costringe una donna con violenza, minaccia o abuso di autorità a indossare il velo islamico. In caso di condanna definitiva per costrizione all'occultamento del volto, ...

La maggioranza degli europei non vuole Velo islamico : Gli europei sarebbero, in larghissima parte, contrari al velo islamico . Secondo un recente sondaggio, solo il 25% dei cittadini del Vecchio continente considererebbe tale genere di abbigliamento come ...

Boris Johnson critica Velo islamico e viene accusato di "razzismo" : Boris Johnson , ex ministro degli Esteri di Sua Maestà, è stato duramente criticato dal'opposizione laburista e dalla comunità musulmana britannica per le sue ' dichiarazioni islamofobe '. Johnson ...

Danimarca : prima donna multata per aver indossato il Velo islamico : Una donna di 28 anni è la prima ad essere stata multata in Danimarca per aver indossato il 'niqab', il velo islamico che copre il volto, da quando è entrata in vigore la legge che lo vieta in pubblico ...