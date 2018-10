Varoufakis | L' Italia fa il bimbo viziato senza cambiare l' Ue

Ora Varoufakis la spara : "Salvini alimenta il fascismo e l'economia italiana non è sostenibile" : L'ex ministro delle Finanze della Grecia - durato molto poco nel governo di Alexis Tsipras - boccia l'economia tricolore. 'Se fossi una agenzia di rating avrei detto le stesse cose sull'Italia' dice ...

Varoufakis : 'Economia italiana non sostenibile' : L'Economia italiana non è sostenibile nella struttura attuale dell'euro e nessuno ha idea di come l'Italia possa essere pienamente integrata nell'Eurozona. Se uscisse, sarebbe la fine dell'euro. Una ...