Vanessa Russo | il grido di dolore del papà | ' Vogliamo il risarcimento | qualcuno deve

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni dall’omicidio di Vanessa Russo in una metro romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...