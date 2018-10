VALERIA MARINI E PATRICK BALDASSARI SI SONO LASCIATI? Non ho bisogno di una

Temptation Island Vip | 2 ottobre 2018 | Diretta | VALERIA MARINI e Ivan : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island Vip | 2 ottobre 2018 | Diretta | Valeria Marini e Ivan pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 21:40.

Temptation Island Vip : VALERIA MARINI vicinA al bacio con Ivan - la frase di Sossio disgusta il pubblico : Valeria Marini sarebbe ormai vicinA al bacio con il tentatore Ivan . Tra le anticipazioni di Temptation Island Vip si vede la soubrette sempre più intima con il tentatore, da cui si lascia corteggiare ...

Temptation Island Vip - VALERIA MARINI vicina al bacio con Ivan : Durante le registrazioni del trono Over a Uomini e Donne del 28 settembre, Maria De Filippi ha mostrato alcune anticipazioni sulla puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda lunedì prossimo su Canale alle 21.10 con la conduzione di Simona Ventura.Nelle immagini si vede chiaramente Valeria Marini molto presa dal tentatore spagnolo Ivan Gonzalez, protagonista dell'Uomini e Donne iberico, con buona pace del fidanzato Patrick ...

VALERIA MARINI - nuovo amore dopo Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip è Valeria Marini: il docu-reality incentrato su coppie "celebri" (per la maggior parte scarti di altri reality o figli di gente nota) indotte in tentazione è sorretto dalla vivacità della giunonica soubrette sarda, che sta facendo impazzire i social con le sue perle, tra tutte "Ci sono le cotolette" e altre frasi che hanno come soggetto il cibo.In realtà si sussurra molto fortemente che l'ex showgirl del Bagaglino, ...

L’hanno scoperta : Temptation - VALERIA MARINI nella bufera. Tutti inferociti. E ora? : Una notizia che se venisse confermata allora aprirebbe delle crepe importanti e non poco imbarazzo nella produzione di Temptation Island Vip. Al centro della diatriba, ancora una volta, Valeria Marini senza dubbio il personaggio che sta tenendo più banco in queste settimane. Valeria infatti è entrata in crisi con il suo fidanzato Patrick Baldassarri ma il motivo non sarebbe quello che Tutti immagino. Non sarebbe cioè Ivan Gonzalez, il bellissimo ...

VALERIA MARINI ha lasciato Patrick per un ricco imprenditore? Lo scoop : Patrick lasciato da Valeria già da prima di Temptation Island Vip? Valeria Marini e Patrick Baldassari sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island Vip: la bionda showgirl ha subito fatto parlare di se a causa del suo comportamento troppo avventato mostrato già dalla prima puntata del programma condotto da Simona Ventura. Valeria infatti, già nei primi minuti successivi la separazione dal suo fidanzato, è sembrata molto ...