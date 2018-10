Vaccini | l' esperto di immunodeficienze | avanti con l' obbligo finché serve

Vaiolo delle scimmie - esperto : “Non ci sono cure né Vaccini ” : Il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, commenta il recente caso di Vaiolo delle scimmie riscontrato in Europa. IL Vaiolo delle scimmie , IN COSA SI DIFFERENZIA? – “ll virus del Vaiolo della scimmia è un Orthopoxvirus, appartiene cioè allo stesso genere del virus del Vaiolo umano, da cui è però geneticamente piuttosto distante. Scoperto nella scimmia nel 1958, è stato isolato ...

Vaccini - l’esperto : “sono cinture di sicurezza sanitarie - legge Lorenzin pedagogica” : “Ho 8 nipoti e quando viaggiano in auto con me, allaccio per loro le cinture di sicurezza. E i più piccoli li metto dietro, sul seggiolino, per proteggerli da eventuali incidenti. Normale. Nel rispetto della legge. E’ la stessa logica di protezione che dovrebbe spingere i genitori a vaccinare i bambini contro le malattie infettive. I Vaccini sono cinture di sicurezza sanitarie, ma sfortunatamente non tutti sono ...