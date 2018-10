Vaccini | l’esperto di immunodeficienze | avanti con l’obbligo finché serve

Vaccini - l’esperto : “sono cinture di sicurezza sanitarie - legge Lorenzin pedagogica” : “Ho 8 nipoti e quando viaggiano in auto con me, allaccio per loro le cinture di sicurezza. E i più piccoli li metto dietro, sul seggiolino, per proteggerli da eventuali incidenti. Normale. Nel rispetto della legge. E’ la stessa logica di protezione che dovrebbe spingere i genitori a vaccinare i bambini contro le malattie infettive. I Vaccini sono cinture di sicurezza sanitarie, ma sfortunatamente non tutti sono ...