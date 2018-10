: • News • #Usa,abusi:terza donna accusa Kavenaugh - CyberNewsH24 : • News • #Usa,abusi:terza donna accusa Kavenaugh - TelevideoRai101 : Usa,abusi:terza donna accusa Kavenaugh - storico900 : RT @CretellaRoberta: Una donna denuncia CR7 per abusi sessuali: Media Usa: 'I fatti risalgono al 2009'. Il calciatore della Juve: 'Solo fak… -

Julie Swetnick, lache hato di molestie sessuali Brett, il giudice nominato alla Corte suprema da Trump, ha affermato in un'intervista alla Nbc che"era molto aggressivo e un ubriacone". Swetnick, che oggi ha 55 anni, ha raccontato che nei primi anni '80 l'allora teenagercon alcuni amici aevano cercato di far ubriacare le ragazze alle feste "al fine di fare perdere loro i freni inibitori e la loro capacità di dire no" di fronte a delle avances sessuali.(Di martedì 2 ottobre 2018)