Usa | Casa Bianca autorizza estensione indagini su Kavanaugh

ROCCO CASALINO - AUDIO DOPO GENOVA : “MI SALTA FERRAGOSTO”/ Di Maio “ha sbagliato ma si è già scUsato” : ROCCO CASALINO, nuovo AUDIO choc inviato ai giornalisti DOPO il crollo del ponte Morandi a GENOVA: "Mi è SALTAto il Ferragosto". Nuova bufera in arrivo sul portavoce del premier.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Nuovo audio Casalino - Di Maio taglia corto : “Ha sbagliato ma ha già chiesto scUsa” : “Casalino ha sbagliato ma ha già chiesto scusa”. E’ il commento del vice premier Luigi Di Maio in merito alla battuta fatta via WhatsApp e oggi pubblicata sui giornali dal portavoce del governo Rocco Casalino dopo il crollo del ponte Morandi a Genova L'articolo Nuovo audio Casalino, Di Maio taglia corto: “Ha sbagliato ma ha già chiesto scusa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - Casalino : "Dovere chiedere scUsa" : 15.36 "Sento di dover chiedere scusa per l' effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali.Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende invece l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia" Così il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, a proposito di un suo audio del 18 agosto in cui,incalzato da giornalisti che volevano avere notizie sulle iniziative di ...

Audio Casalino - il portavoce chiede scUsa : 'Non volevo offendere le vittime di Genova' : ... quindi se per caso dovesse venir fuori che all'ultimo ci dicono che i soldi non li abbiamo trovati, nel 2019 ci concetreremo a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell'Economia", conc

Audio Genova - Casalino si scUsa : «Non ho mai voluto offendere le vittime» : Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, interviene dopo la diffusione del suo Audio su Genova dello scorso 16 agosto con una nota ufficiale: «Sento di dover chiedere scusa per...

Pallanuoto - Euro Cup 2018-2019 : sorteggiati i gironi - l’Ortigia giocherà in casa a SiracUsa : sorteggiati oggi i gironi per quanto riguarda la seconda manifestazione Europea per club per la Pallanuoto: l‘Euro Cup. Secondo turno di qualificazione, poi si passerà alla fase ad eliminazione diretta (i quarti di finale, ai quali accederanno le prime due dei rispettivi gironi, oltre alle terze dei raggruppamenti di Champions League). Presente anche una squadra italiana, l’Ortigia, che si giocherà in casa il passaggio del turno: ...

Crollo ponte : Casalino chiede scUsa : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova.

Casalino si scUsa per audio su Genova : 'io non volevo offendere' : Roma, 1 ott., askanews, - 'Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di ...

Casalino si scUsa per l'audio su Genova : "Mai voluto offendere le vittime" : Dopo la diffusione dell'audio che aveva inviato ai giornalisti pochi giorni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova Rocco Casalino chiede scusa: "Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende, invece, l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia". Nella registrazione, pubblicata oggi da Il Giornale, chiedeva ai giornalisti "non stressatemi la vita" ...

Audio Genova - Casalino si scUsa : 'Non ho mai voluto offendere le vittime' : Rocco Casalino , portavoce di Palazzo Chigi, interviene dopo la diffusione del suo Audio su Genova dello scorso 16 agosto con una nota ufficiale: ' Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto ...

Casalino - un nuovo audio dopo Genova 'Ferragosto saltato'. E bufera - e lui si scUsa : E' ancora bufera su Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, per un nuovo audio del 17 agosto in cui, a poche ore dal crollo del ponte Morandi a Genova, si sfoga con i giornalisti che lo ...

Strage in strada a Cursi : uccide tre vicini di casa a caUsa del parcheggio : Lecce La rabbia contro i vicini di casa si era fatta largo nella sua mente già da parecchio tempo, ed è esplosa all'improvviso attraverso un lucido e feroce copione criminale portato a termine a colpi ...

Insegnante non la lascia andare in bagno : 11enne torna a casa zuppa di sangue/ La scuola finisce sotto accUsa : Insegnante non la lascia andare in bagno: 11enne torna a casa zuppa di sangue e la scuola finisce sotto accusa. La madre è andata su tutte le furie. La vicenda avvenuta in Gran Bretagna(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:10:00 GMT)

SiracUsa - uccisa davanti a casa : fermato il fidanzato della figlia : Ad avvertire la polizia era stata la figlia della vittima. Loredana Lopiano è morta in ambulanza durante il trasporto verso l'ospedale. Secondo gli investigatori, il giovane era innamorato di una ...