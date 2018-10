Urbano Cairo | Il tridente Iago-Belotti-Zaza? L' importante è che vinca il Toro

La7 va «In Onda» senza contraddittorio. Era questo il pluralismo vantato da Urbano Cairo? : In Onda, Luca Telese La “polifonia” enfatizzata da Urbano Cairo, questa estate, si è sentita poco. E a volte, addirittura, per nulla. Alla recente presentazione dei nuovi palinsesti di La7, l’editore aveva sottolineato il pluralismo delle trasmissioni informative ospitate sulla rete terzopolista, ma a giudicare dalla piega presa da alcune specifiche puntate di In Onda verrebbe da ricredersi. Del resto, non si può certo dire che ...