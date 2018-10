Uomini e Donne | Federico Rubini | ecco con chi ha Tradito Teresa Langella!

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia della redazione lancia una nuova frecciatina a Sara Affi Fella : Lo scorso 20 settembre Raffaella Mennoia ha pubblicato uno sfogo, ma nessuno ha capito realmente a chi fosse riferito. “Per L'articolo Uomini e Donne: Raffaella Mennoia della redazione lancia una nuova frecciatina a Sara Affi Fella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne : il gesto del Guarnieri per Gemma : Ida e Riccardo lasciano insieme Uomini e Donne: il cavaliere prima chiede scusa a Gemma Galgani Ida Platanò e Riccardo Guarnieri hanno lasciato Uomini e Donne. La coppia, che ultimamente ha superato una grande prova a Temptation Island, ha deciso di vivere la sua storia d'amore lontano dalle telecamere. I due ora finalmente si sentono

Uomini e Donne – Chi è Francesca con cui Federico Rubini è stato a letto? Ecco chi potrebbe essere l'amica di Karina che ha sedotto il corteggiatore di Teresa : È Francesca De Andrè la ragazza con cui il corteggiatore di Teresa Langella, Federico Rubini, ha passato la notte? Il mistero s'infittisce a 'Uomini e Donne' Grazie alle anticipazioni rese note dai vari siti di gossip che si occupano di 'Uomini e Donne' si è scoperto, prima della messa in onda della puntata, che Teresa Langella ha eliminato Federico Rubini a seguito di una segnalazione di Karina Cascella.

Ida Platano e Riccardo di Uomini e Donne tornano insieme. Lei : "Voglio i fatti" : Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ritorno di fiamma per i due E' da poco terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E ospiti speciali della puntata odierna del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi, poco prima di chiamarli in studio, ha annunciato che i due si sono chiariti in questi ultimi giorni, decidendo quindi di

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia prende in giro Sara Affi Fella? : Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne: nuova frecciata di Raffaella Mennoia? Qualche settimana fa a Uomini e Donne è stata lanciata una vera e propria bomba che ha visto coinvolta Sara Affi Fella, ex tronista della trasmissione. Come ben sapete, la ragazza durante tutto il suo percorso televisivo negli studi Elios di Roma ha preso in giro sia il pubblico che la redazione, essendo fidanzata all'epoca con Nicola Panico, con cui ha

Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Jack Vanore e Mario Serpa.

«Uomini e Donne» : chi è David Scarantino - l'uomo che ha affascinato le dame del Trono Over - : Ogni anno a « Uomini e Donne » Over si parla molto di Gemma Galgani , ma un po' meno di tutte le storie che ruotano attorno a quel mondo. In realtà, le faccende delle dame e dei cavalieri sopra i 40 anni più interessanti sono anche quelle di cui si parla meno. In questa stagione, uno dei personaggi più affascinanti , senza ombra ...