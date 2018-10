Una tessera a punti per fare la Cresima | in chiesa come al supermercato

Tessera fedeltà a messa : è polemica in Una parrocchia del Comasco : Alla fine della messa e di ogni lezione di catechismo presenti la Tessera per ricevere il timbro che ne attesti la presenza. Solo se si arriva ai due terzi delle caselle occupate ci si può iscrivere alla catechesi per l'anno successivo e accedere ai sacramenti. È l'idea di don Angelo Fontana, responsabile della comunità pastorale di Lurate Caccivio, nel Comasco, che ha dato vita a una vera e propria Tessera fedeltà, simile a quella dei ...

Una tessera punti per essere ammessi alla Cresima : polemiche nella parrocchia del Comasco : L'idea di don Angelo Fontana per 'fidelizzare' i bambini: senza i due terzi dei timbri non si accede ai sacramenti. Malumori tra le famiglie. Ma lui: "Eppure nessuno ha problemi ad accettare che se un ragazzo non partecipa agli allenamenti di calcio in settimana, poi la domenica...

Mdp - Speranza a Fico : “Conserviamo Una tessera per te” : Il presidente della Camera Roberto Fico accolto alla festa di Articolo 1-Mdp con una tessera dal coordinatore Roberto Speranza: "Abbiamo una tessera da parte te la teniamo. Molte delle cose che dici superano a sinistra la nostra gente".Continua a leggere

"Pronta Una tessera Mdp per Roberto Fico" : Che Roberto Fico abbia un"anima politica di sinistra è cosa nota. Lui che è presidente della Camera dei deputati ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle, soprattutto di quella parte pentastellata che, dagli elettori agli eletti, guarda a sinistra.Ecco, Roberto Speranza ha allora colto la palla al balzo e in occasione della festa di Movimento Democratico e Progressista ha accolto sul palco, tra gli applausi dei presenti, il grillino. E non è ...