Una pallottola nel cuore 3 | riassunto quarta puntata

Una pallottola nel Cuore 3 : anticipazioni quinta puntata del 9 ottobre 2018 : Una Pallottola nel Cuore 3 Casi più forti ed appassionanti, una dose più massiccia di azione poliziesca e inaspettati colpi di scena. Sono questi i principali elementi di novità di Una Pallottola nel Cuore 3, la serie tv con protagonista Gigi Proietti nei panni di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ad affiancarlo nelle indagini, come sempre, il fedele ...

Una pallottola nel cuore 3 - anticipazioni 2 ottobre : Michele finisce nei guai : Una pallottola nel cuore 3 prosegue la sua corsa dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio (confermati poi con il secondo episodio e pure con il terzo, nonostante sia in competizione con Temptation Island VIP). Martedì 2 ottobre alle 21.25 su Rai1 ecco il nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction di genere giallo, per la precisione il quarto. A un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda ...

La penultima puntata di Una pallottola nel cuore 3 chiude il cerchio intorno alla morte di Enrico? Anticipazioni 9 ottobre : La penultima puntata di Una pallottola nel cuore 3 va in onda la prossima settimana, il 9 ottobre, aprendo la strada al gran finale che porterà Bruno Palmieri a scoprire la verità su Enrico e sulla sua morte dopo il fango che è arrivato in queste prime settimane. Gigi Proietti torna a vestire i panni del cronista della fiction di Rai1 e questa sera farà lo stesso per andare alla ricerca della verità sulla morte dell'amico, ma se quello che si ...

Una pallottola nel cuore 3 Anticipazioni : stasera la quarta puntata su Rai1 : Nuovo appuntamento con la fiction Rai che vede nei panni del protagonista, il giornalista di cronaca nera Bruno Palmieri, l'attore Gigi Proietti.

Una pallottola nel Cuore 3 quarta puntata : trama e anticipazioni 2 ottobre : UNA Pallottola NEL Cuore 3 quarta puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Gigi Proietti. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento martedì 2 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Una Pallottola nel Cuore 3 quarta puntata: trama e anticipazioni 2 ottobre Ecco la trama della fiction in onda oggi. Le scoperte riguardo la doppia vita di Enrico gettano ...

Una pallottola nel cuore 3 - anticipazioni quarta puntata : Proseguono le indagini di Bruno (Gigi Proietti), protagonista di Una pallottola nel cuore 3, in onda questa sera, 2 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno. Il protagonista, aiutata da Maddalena (Francesca Inaudi), Fiocchi (Marco Marzocca) e da Sartori (Sergio Assisi), deve anche però occuparsi del nipote.Una pallottola nel cuore 3, anticipazioni quarta puntata Bruno continua ad indagare sull'omicidio di Enrico (Giovanni Scifoni) e sulla ...

Una pallottola NEL CUORE 3/ Anticipazioni quarta puntata : amara scoperta per Bruno : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni quarta puntata 2 ottobre: un'amara scoperta per Bruno Palmieri e la figlia Maddalena. Enrico aveva davvero una doppia vita?(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 09:17:00 GMT)

Sergio Assisi/ “Quando Gigi Proietti mi bocciò a un provino...” (Una pallottola nel cuore 3) : Sergio Assisi, l'attore ha svelato in un'intervista a Nuovo di aver provato grandissima emozione nel recitare al fianco di un mostro sacro come Gigi Proietti in "Una pallottola nel cuore 3"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:30:00 GMT)

Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. : Terza serie per la fiction Una pallottoa nel cuore. Un attempato giornalista alla ricerca della verità. Gigi Proietti nei panni dello storico cronista di nera, torna a percorrere le strade e i vicoli di Roma in cerca di vecchi casi irrisolti, convinto che il tempo aiuti sempre a svelare la verità. Teatro delle indagini di […] L'articolo Una pallottola nel cuore 3 – Gigi Proietti veste i panni di un cronista di nera. Puntate e trame. sembra ...