Una pallottola nel cuore 3 | anticipazioni 2 ottobre | Michele finisce nei guai

(Di martedì 2 ottobre 2018) Unanel3 prosegue la sua corsa dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio (confermati poi con il secondo episodio e pure con il terzo, nonostante sia in competizione con Temptation Island VIP). Martedì 2alle 21.25 su Rai1 ecco il nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction di genere giallo, per la precisione il quarto. A un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda stagione, Gigi Proietti è tornato anche quest’anno nel ruolo di Bruno Palmieri, raffinato cronista di nera che indaga su alcuni vecchi casi irrisolti che hanno insanguinato la Capitale. Ora che non ha più quella metaforicaconficcata nel petto, la vita di Bruno è più serena e il ritorno della figlia Maddalena e del nipotea Roma sembrano davvero segnare un nuovo inizio per l’ormai attempato giornalista. Quando tutto appare ...