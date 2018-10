Una barca di cartoline a Salvini contro le morti in mare

Non è l'Arena sbarca alla domenica pomeriggio. Ma è solo Una replica : Massimo Giletti torna alla domenica pomeriggio, ma solo in replica. A partire dalle 14.30 La7 ha infatti ritrasmesso parte della scorsa puntata di Non è l’Arena. Ad essere riproposta è stata l’intervista a Jimmy Bennett, con tanto di talk a seguire. Un modo per lanciare e pompare ulteriormente il bis previsto con Asia Argento, a distanza di una settimana.L’apparizione ha comunque generato uno strano effetto nel pubblico, da due stagioni ...

Su Netflix sbarca Una serie tv ispirata alle baby squillo dei Parioli : Una serie tv per raccontare la realtà delle baby squillo dei Parioli, uno scandalo scoppiato qualche tempo fa a Roma. È questa la novità di Netflix, dal titolo 'baby', una serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures e che debutterà il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e ...

Felipe VI su Una barca italiana per celebrare Magellano ed Elcano : Il re di Spagna Felipe VI si prepara a celebrare i 500 anni della prima circumnavigazione del mondo con una barca che parla anche un po' italiano. E' un Club Swan50 varato da Nautor, i cantieri italo-finlandesi di proprietà di Leonardo Ferragamo, battezzato 'Aifos 500'. Aifos come le ...

Ragazzo di 19 anni sopravvive 49 giorni in Una piccola barca alla deriva nell’oceano : Aldi Novel Adilang è riuscito a sopravvivere in un barchino alla deriva nell'oceano mangiando pesci e bevendo acqua salata. A salvarlo una nave panamense, che l'ha incontrato per purissimo caso.Continua a leggere

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : 'il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e c'è Una cosa che devo migliorare' : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l'addio di Iniesta e Paulinho " Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se ...

Leo Messi e le chicche sul suo gioco : “il nuovo ruolo - le ambizioni del Barca e c’è Una cosa che devo migliorare” : Leo Messi sa bene che in questa stagione ci si attende molto dal suo Barcellona, nonostante l’addio di Iniesta e Paulinho “Vedo tutto, soprattutto il calcio argentino e la Copa Libertadores, anche se qualche volta è troppo tardi e non ci riesco. Non mi piace per niente, invece, rivedere le mie partite, preferisco guardare avanti. Mi sono evoluto, ma credo sia un processo normale. Ho esordito a diciassette anni in un ruolo, oggi ne ...

Sardegna - follia in mare : anziano assalta Una barca di turisti - ma viene buttato in acqua : L'uomo, dopo l'assalto fallito, è stato lasciato in mare dalle persone che aveva aggredito, mentre il suo gommone andava alla deriva verso l'Isola dei Cavoli. La scena è stata ripresa dagli stessi turisti e caricata sui social network. Sui fatti sarebbe stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Una gigantesca balena grigia 'gioca' con un'imbarcazione ed i suoi passeggeri : Si tratta di un filmato che mostra, ancora una volta, quanto Madre Natura ed il suo regno animale siano in grado di regalarci sempre spettacoli straordinari. Protagonista indiscussa di questo video è,...

Anche la Champions sbarca negli Usa? L'idea : Una finale a New York : L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: New York potrebbe ospitare una finale di Champions League. Lo scenario è stato ipotizzato da Jaume Roures, fondatore e direttore generale di Mediapro, ...

Bagni nella Barcaccia e a Fontana di Trevi - multe per due turisti inglesi e Una tedesca : Non c'è pace per le fontane monumentali di Roma e complice la nuova ondata di caldo, altri turisti sono stati fermati dalla polizia locale nel weekend a Roma. Inizialmente è toccato a una turista ...

Da eroi a presunti trafficanti : sei pescatori tunisini in carcere ad Agrigento per aver trainato Una barca di migranti : Chamseddine Bourassine arrestato a Lampedusa il 30 agosto insieme ad altri cinque colleghi. In patria è noto come salvatore di uomini. Proteste a Tunisi e Parigi

Starbucks sbarca in Italia con Una Reserve Roastery a Milano : Roma, 6 set., askanews, - Starbucks è ufficialmente sbarcata in Italia con l'aperuta di un caffè torrefazione a Milano. La Reserve Roastery è stata collocata dentro lo storico palazzo delle Poste a ...

Piazza di Spagna : sequestro di drone e fermo di Una persona nella Barcaccia : Duplice intervento della Polizia Locale di Roma Capitale nel primo pomeriggio di ieri a Piazza di Spagna. Erano circa le ore 13, quando una pattuglia del I Gruppo Centro “ex Trevi”, durante i controlli quotidiani nella Piazza, notava un drone sorvolare la scalinata di Trinità del Monti. I due agenti, intervenuti prontamente, sono riusciti ad individuare il proprietario del dispositivo, un cittadino nato in Albania e residente ...

FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ Foto - i look delle star : Naomi Watts sbarca in LagUna come Una vera diva : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:50:00 GMT)