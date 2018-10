Un Sinodo dei giovani per cambiare la Chiesa Così Francesco affretta le riforme

agi

(Di martedì 2 ottobre 2018) Saranno 36 i ragazzi di tutto il mondo che parteciperanno aldei vescovi come “auditores”, cioè con diritto di parola ma non di voto. “Sono stati selezionati – ha detto il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale –tra i 18 e i 29 anni, che contribuiranno con la loro vivace presenza a far sentire la voce di tanti loro coetanei”. In precedenza la categoria veniva riservata ai laici impegnati nei settori pastorali più interessati dal tema sinodale, ed è previsto che possano essere fino a 50, in questo caso gli adulti saranno solo 13 specialisti ed operatori della pastoralele, che si sommano ai 23 esperti, designati in virtù delle loro competenze scientifiche, per contribuire ai lavori sinodali in qualità di collaboratori dei Segretari Speciali. La scelta è dunque quella di ...