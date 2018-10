Un Allenatore al Giorno | Omar Sivori | eccentrico Ct dell’Argentina

Un Allenatore al Giorno : Walter Mazzarri - dal miracolo Reggina al flop dell’Inter : Walter Mazzarri è nato a San Vincenzo, il 1º ottobre 1961, è un Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Torino. Conta oltre 400 presenze in panchina nelle prime due divisioni del campionato italiano (403 in Serie A) e due finali di Coppa Italia (con una vittoria e una sconfitta, ai rigori). Esperienze ottime a Reggina, Sampdoria, Napoli, flop all’Inter. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Un Allenatore al giorno – Frank Rijkaard - esperienza importante in Spagna : Frank Rijkaard, all’anagrafe Franklin Edmundo Rijkaard è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista o difensore. Inizia il 13 gennaio 1998 come vice di Guus Hiddink, nel 1998 fu nominato commissario tecnico proprio dei oranje. Poi altre esperienze sulle panchine di Barcellona, Galatasaray ed Arabia Saudita. Insieme con Ruud Gullit e Marco van Basten fece parte del trio olandese del Milan tra la fine ...

Un Allenatore al Giorno – Silvio Piola - breve esperienza da Ct e Cagliari : Silvio Piola è nato a Robbio il 29 settembre 1913 ed è morto a Gattinara, il 4 ottobre 1996, è stato un calciatore e Allenatore di calcio italiano, di ruolo attaccante. Annoverato tra i più grandi centravanti della storia del calcio, detiene diversi primati nei massimi campionati nazionali: pur avendo perso alcuni anni a causa della Seconda guerra mondiale, ne è il massimo marcatore con 290 reti (274 in Serie A e 16 in Divisione Nazionale ...

Un Allenatore al giorno – Massimo Carrera - juventino doc e Allenatore : Massimo Carrera è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico dello Spartak Mosca. È salito alla ribalta da calciatore con la maglia del Bari, con cui ha vinto una Coppa Mitropa (1990). In seguito ha vissuto i suoi anni più gloriosi alla Juventus, con cui ha conquistato in Italia un campionato di Serie A (1994-95), una Coppa Italia (1994-95) e una Supercoppa italiana (1995), e in campo internazionale una ...

Un Allenatore al giorno : Bearzot - campione contro tutti nel 1982 [GALLERY] : 1/8 LaPresse ...

Un Allenatore al Giorno : Fabio Caserta - reggino Allenatore della Juve Stabia : Fabio Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre 1978, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juve Stabia. La sua carriera lo vede dapprima protagonista nei campi dell’isola maggiore, in tante stagioni all’Igea Virtus, in Serie C2. Poi per la stagione 2004-2005 approda in Serie B al Catania. Con la squadra ottiene la promozione in massima serie nel 2005-2006. ...

Un Allenatore al giorno – Andrea Stramaccioni - esperienze anche in Serie A : 1/10 LaPresse - Spada ...

Un Allenatore al giorno – Roberto Breda - esperienza con la Reggina : 1/10 Settonce Roberto/LaPresse ...

Un Allenatore al giorno – Giuliano Giannichedda - dal campo alla panchina : Giuliano Giannichedda è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Pro Piacenza. E’ stato un buon calciatore, esperienze importanti con le maglie di Udinese, Lazio e Juventus, breve anche avventura con il Livorno. Poi la carriera da allenatore. Il 20 luglio 2010 consegue l’abilitazione ad allenatore professionista di seconda categoria-UEFA A, per ottenere poi la ...

Un Allenatore al giorno – Claudio Ranieri - l’uomo dei derby : 1/9 LaPresse/PA ...

Un Allenatore al giorno – Luigi Delneri - l’apice a Verona e Genova con qualche rimpianto di troppo : 1/6 Foto LaPresse/Marco Alpozzi ...

Un Allenatore al giorno : Reja - lo specialista delle promozioni : 1/8 Reja (Foto LaPresse - Mauro Locatelli) ...

Un Allenatore al giorno – Mario Somma - una carriera in discesa : 1/4 Alfredo Falcone - LaPresse ...

Un Allenatore al giorno : Manuel Pellegrini - culmine della carriera Real e City : Manuel Pellegrini, è un allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, di ruolo difensore, attualmente alla guida tecnica del West Ham. Si ritira dal calcio giocato nel 1986, all’età di 33 anni, ma continua la sua avventura all’Universidad de Chile come allenatore. Prosegue la propria carriera in patria fino al 1999, anno in cui lascia la panchina dell’Universidad Católica, dopo aver allenato il Palestino, under 20 cilena ...