Tutto il peggio della Brexit

Grillino a luci rosse - gli strilli di Biancofiore Palazzo - Tutto il peggio della settimana : Il reddito di cittadinanza che "fa trombare come ricci", il ministro che abolirebbe storia dell'arte, il senatore nostalgico della ghigliottina. Anche negli ultimi sette giorni non sono mancate le dichiarazioni folli della politica. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Grillino a luci rosse - gli strilli di Biancofiore Palazzo - Tutto il peggio della settimana : Anche negli ultimi sette giorni non sono mancate le dichiarazioni folli della politica. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Le bufale di Toninelli - gli strilli di Santanchè : Palazzo - Tutto il peggio della settimana : E poi la promessa, minaccia?, di Renzi, le nuove gaffe di Conte e le idee profondamente riformiste del senatore Pillon. Anche questa settimana la politica non ci ha risparmiato uscite assurde. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

“È Tutto vero”. Elisa Isoardi - non poteva andare peggio : batosta tremenda : Oh-oh Elisa Isoardi, che brutta notizia! E non è una voce, questa. È tutto vero perché scritto nero su bianco. Abbiamo visto tutti il suo debutto a La Prova del cuoco, la trasmissione condotta per diciotto anni da Antonella Clerici che quest’anno è passata nelle mani della presentatrice e compagna di Matteo Salvini. La nuova stagione, rinnovata nei contenuti e nel cast, è partita da pochissimi giorni ed Elisa, emozionatissima nella ...