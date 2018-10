Turchia | confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico Sono accusati del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Attentato all’ordine costituzionale. È l’accusa con cui un tribunale di Istanbul hain appello l’ergastolo – da scontare al carcere duro – pere unturco, tra cui i fratelli Ahmet e Mehmet Altan, ritenuti colpevoli di aver sostenuto l’imam Fethullah Gülen nel tentativo di golpe del luglio 2016. La sentenza era attesa con preoccupazione dalla comunità internazionale, dopo che in questi mesi sisusseguite campagne a sostegno deiincarcerati nelladi Recep Tayyip Erdogan. Ahmet Altan è stato per decenni uno deiturchi più noti, mentre il fratello Mehmet è professore universitario di economia. Secondo i giudici turchi, alla vigilia del tentato colpo di Stato, in una trasmissione televisiva i due fratelli avevano lanciato messaggi subliminali che incoraggiavano ...