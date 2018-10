Trump | non bevo alcol | vi immaginate che succederebbe altrimenti?

Trump potrebbe porre fine all'atroce guerra civile in Yemen - ma preferisce non farlo : L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue Federica Mogherini ha annunciato la creazione di un'entità legale per facilitare gli scambi commerciali con l'Iran e, di fatto, aggirare le sanzioni ...

Kavanaugh - gesuiti a Trump : "Ritira la nomina"/ Ultime notizie Corte Suprema : "Non è nell'interesse del Paese" : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:50:00 GMT)

Brett Kavanaugh : "Al liceo bevevo - ma non ho mai aggredito nessuno". Trump contro #metoo : "bevevo birra con i miei amici, solitamente nei weekend, qualche volta una di troppo. E, a guardare in retrospettiva, ho detto ed ho fatto al liceo cose che mi fanno inorridire. Ma non siamo qui per questo oggi, sono stato accusato di cose molto più gravi di intemperanze giovanili". Sono queste le parole di Brett Kavanaugh, nella dichiarazione iniziale che farà oggi in Senato, ammettendo che "non è perfetto" ma ribadisce di ...

Alexandria Ocasio-Cortez - il volto nuovo che infiamma i giovani 'Se non cambiamo Trump vincerà' : ... ha battuto in un distretto Bronx/Queens il potente Joe Crowley, quarta carica nazionale del partito, si è scomodato Joseph Stiglitz, premio Nobel dell'economia, 2001, e intellettuale beniamino della ...

La Fed va avanti e non cede a Trump : Alcuni studi hanno infatti stimato che sono necessari tagli dei tassi di almeno 300 punti per contrastare fenomeni recessivi e riportare l'economia sul binario della crescita. In ogni caso, nulla è ...

Trump ancora contro Fed : 'non contento del rialzo dei tassi' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime per l'ennesima volta l'insoddisfazione per la decisione della Federal Reserve di continuare ad alzare i tassi. "Non sono contento - ha detto - che ...

Fed - Trump : 'sfortunatamente' tassi alzati - 'non sono contento' : New York, 26 set., askanews, - Ancora una volta il presidente americano, Donald Trump, ha espresso il suo disappunto nei confronti della normalizzazione della politica monetaria della Federal Reserve. ...

Donald Trump non fa sconti all'Onu : Sicuro di sé, il Presidente Usa rincara la dose dei suoi credo e striglia il mondo. Il sovranismo alla conquista del Palazzo di Vetro.

Rohani attacca Trump all'Onu : "Non rispetta le regole" : "Non possiamo consentire al principale sostenitore del terrorismo nel mondo di possedere le armi più pericolose del pianeta" o "minacciare gli Stati Uniti o Israele", ha aggiunto il presidente Usa. "...

Rohani contro Trump - non rispetta regole : NEW YORK, 25 SET - "Alcuni Paesi non rispettano le istituzioni internazionali e ne minano l'esistenza": cosi' ha esordito Hassan Rohani, presidente dell'Iran, davanti all'Assemblea generale dell'Onu, ...

L'OPEC+ ignora Trump e non abbassa il prezzo del petrolio - : Il comitato di monitoraggio delL'OPEC+ durante una riunione ad Algeri ha deciso di non modificare la quota delle estrazioni di petrolio, ignorando le richieste di Donald Trump. Inoltre, i partecipanti ...

Usa : Trump - non in programma incontro con Rohani - 'uomo adorabile'

Messico - Lopez Obrador : non combatteremo Trump sull'immigrazione : Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato di non aver intenzione di contrastare il presidente americano Donald Trump sul tema dell'immigrazione. "Non lotteremo con ...