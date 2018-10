Trump mette in moto il dopo Nafta

L'anti Trump ismo ti mette le ali - forse - : Oltre a Kap, infatti, il marchio della scarpa con lo "swosh" ha assoldato altri divi dello sport come Serena Williams in linea con la tradizione che, in passato, ha portato a reclutare come ...

Nyt : « Trump voleva comprare tutte le sue storie compromettenti» : Il presidente e il suo ex avvocato, Michael Cohen avrebbero deciso di acquistare il National Enquirer per comprare in esclusiva attraverso il tabloid storie piccanti sul tycoon e poi nasconderle

Usa - doppio “colpo” per Trump : Cohen ammette il pagamento delle pornostar - l’ex manager Manafort condannato : doppio scacco ai danni del presidente Usa Donald Trump che giunge in contemporanea da due diverse aule di tribunale: a New York Michael Cohen, l’ex avvocato del tycoon, si dichiara colpevolee ammette il pagamento durante la campagna elettorale per comprare il silenzio di due donne. In Virginia, Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Trump, viene giudicato colpevole per otto capi di imputazione, di cui cinque per frode fiscale. ...