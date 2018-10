Tripletta di Dybala

Tripletta Dybala - Juve schianta Young Boys : Una Tripletta di Paulo Dybala stende gli svizzeri dello Young Boys nella seconda giornata per il gruppo H di Champions League . Dopo aver piegato il Valencia in trasferta, la Juve ntus batte nettamente ...

Juventus-Young Boys 3-0 Ronaldo non c’è - ma Dybala segna una fantastica Tripletta E ora Roma-ViktoriaLive 0-0 : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Gol Dybala - arriva la Tripletta al termine di un’azione strepitosa dei bianconeri [VIDEO] : Gol Dybala – E alla fine tripletta fu: Paulo Dybala ha realizzato la tripletta al termine di una bellissima azione dei bianconeri, fatta di tanti tocchi di prima. Un’azione in stile calcetto, che ha portato Cuadrado a mettere una palla in mezzo per Dybala e l’argentino non ha sbagliato da due passi. GOAL! Juventus 3-0 Young Boys (Dybala) Hattrick @PaulooDybala#UCL #JuveYB #ForzaJuve #FinoAllaFine #Dybala #Juve ...