Tria non convince la commissione Ue sul Def Juncker | ' Bisogna essere rigidi altrimenti

Di Maio : non arreTriamo di un millimetro : 10.00 Se qualcuno sta speran di far tornare indietro il governo sunumeri della Manovra attraverso lo spread sappia che "noi non torneremo indietro di un millimetro". Così il vicepremier Di Maio. "Non c'è nessun complotto da parte della commissione Ue" i cui esponenti rappresentano partiti e leader politici da Macron alla Merkel,da Renzi a Gentiloni ed è "assodato che sperano che questo governo cada". La questione è che "non devono dare colpi ...

Luigi Di Maio : "Sul 2 - 4% non arreTriamo. Il Ragioniere scriva il Def su impulso dei politici" : "Ho visto il Ragioniere generale dello Stato Franco una sola volta nella vita, non posso dire che è il mio migliore amico. So solo che tutto va controllato dal vaglio politico per riappropriarci del potere democratico sul potere tecnocratico". Lo ha detto Luigi Di Maio a Rtl 102.5 parlando del Def e del lavoro dei tecnici."Il Ragioniere generale deve preparare la Nota di aggiornamento al Def su impulso dei politici. Per questo noi in ...

Manovra - Tria risponde a Junker : “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” : “Io non ho parlato con Junker ma è una sua opinione. Non ci sarà nessuna fine dell’euro”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker, intervistato a Lussembrugo all’uscita dai vertici di Eurogruppo e Ecofin. L'articolo Manovra, Tria risponde a Junker: “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - l'ultima carta di Tria : se non c'è la crescita stop a reddito e pensioni : Più che su un sentiero stretto, come usava dire il suo predecessore Pier Carlo Padoan, Giovanni Tria sta camminando su una fune. Ieri, a tarda sera, il ministro dell'Economia, rientrato ...

Juncker : «Rigidi con Italia o è fine euro. Non vorrei una crisi come in Grecia». Tria : pochi paesi rispettano il patto. Il ministro lascia l'Ecofin in anticipo : Alta tensione fra Italia ed Europa sulla manovra. La Commissione europea all'attacco di Roma sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con il...

Tria non si fa intimorire dalla Ue "Il deficit al 2 - 4% non cambia" : Il deficit al 2,4% del Pil resta, nonostante gli avvertimenti dell'Europa e le turbolenze dei mercati. Lo ha assicurato Giovanni Tria dopo le tensioni all'Eurogruppo e alla decisione di non partecipare all'Ecofin di domani per lavorare alla nota di aggiornamento al Def che il governo deve presentare nei prossimi giorni."È un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee ma fa parte della normale dinamica europea". ha detto il ...

