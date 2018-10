Tria finisce all' angolo | scappa dall' Ecofin e spaventa i mercati

Il caso Ilva definisce il futuro indusTriale del Paese - ma serve una riflessione più ampia : Con l'accordo ormai in fase di chiusura sull'Ilva, forse, si apre una nuova pagina per il Governo gialloverde. Si apre la fase del "governo" dei problemi del Paese e si chiude, almeno temporaneamente, la lunga fase di campagna elettorale che ci accompagna ormai da quasi un anno. La dimensione economica e occupazionale del caso Ilva ha costretto, forse per la prima volta, il Ministro Di Maio a fare delle scelte sulla base non di emozioni e ...