Trailers Film Fest dall’11 ottobre a Milano

(Di martedì 2 ottobre 2018) Si tiene a, per il terzo anno consecutivo e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di, presso l’Università IULMe il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, dall’11 al 132018 il, giunto alla sua sedicesima edizione. Ilival, diretto da Stefania Bianchi premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2017/18, divisi per selezioni Italia, Europa e World e prevede Workshop con le scuole e la serata di premiazione del 13. Ai premi per i migliori trailer della stagione, ilival affianca anche il Premio Miglior Poster, il Premio al Miglior Booktrailer, il Premio alRivelazione e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di unda realizzare, che quest’anno vede in giuria Stefano Bethlen (Walt Disney); Luca Rossi (TMV Digital Media e ...