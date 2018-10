Tra Battista e Merola volano insulti E il comico piange

Di Battista : “Manovra di sinisTra - pronto ad andarla a spiegare nelle piazze italiane” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, parla della manovra definendola la più "di sinistra degli ultimi 30 anni". E attacca i burocrati europei, definiti "schiavi dell'alcol", annunciando di essere pronto ad andare nelle piazze italiane a spiegare la manovra, se sarà necessario.Continua a leggere

Grande Fratello Vip : scontro Tra Valerio Merola a Maurizio Battista : ”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO : Grande Fratello Vip Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Dopo le ultime nomination nella casa del L'articolo Grande Fratello Vip: scontro tra Valerio Merola a Maurizio Battista:”Per me sei un uomo morto”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Campagna contro Di Battista - "Fascista!"/ Lui - "mai detto di essere di sinisTra : torno presto a dare una mano" : Di Battista in America Latina: "È un fascista". Ultime notizie, Campagna social contro l'esponente del Movimento 5 Stelle: "Razzista contro migranti".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:51:00 GMT)

DIRETTA / Spal Sassuolo info streaming video e tv : arbiTra Abbattista. Probabili formazioni - quote e orario : DIRETTA Spal Sassuolo, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - la prima discussione è Tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro (che fanno subito pace) : Nella casa del Grande Fratello Vip, i primi giorni sono sempre all'insegna dell'allegria e del buonumore generale ma, passata l'euforia iniziale, arriva l'abitudine e con essa, arrivano anche i primi screzi.La prima discussione che animato la casa del Grande Fratello Vip ha visto come protagonisti Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Per la cronaca, il comico romano e l'ex velino di Striscia la Notizia hanno subito fatto pace.prosegui la ...

Grande Fratello Vip : prima lite nella casa Tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Guarda il VIDEO : Tensioni al Grande Fratello Vip: la prima lite nella casa è tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro Prime incomprensioni nella L'articolo Grande Fratello Vip: prima lite nella casa tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Alta tensione Tra Elia Fongaro e Maurizio Battista : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - PRIMA PUNTATA/ Concorrenti e diretta : complicità Tra Walter Nudo e Maurizio Battista : GRANDE FRATELLO Vip 2018: Concorrenti, diretta e anticipazioni PRIMA PUNTATA. Lory del Santo ci sarà? Enrico Silvestrin il nuovo Bossari? Torna la coppia Ilary Blasi e Alfonso Signorini.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:23:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : per le Donatella - Walter Nudo e Maurizio Battista enTrata in casa anticipata : Le luci di Grande Fratello Vip2018 si accendono questa notte per le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo. Sono loro i tre concorrenti , le sorelle Giulia...

Di Battista sull'audio di Casalino : "I tecnici del ministero che ci mettono i bastoni Tra le ruote vanno cacciati" : "Siamo onesti, Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio del genere in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente e con orgoglio! Le persone ci hanno votato proprio per questo. Se i tecnici nei Ministeri ci mettono i bastoni tra le ruote prendendosi poteri che non gli competono vanno cacciati all'istante. Semplice". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, in merito all'audio - diffuso da alcuni giornali - in cui il ...

Bonafede : "Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista". Poi mosTra il biglietto aereo come Di Maio : "Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me ...

Bonafede : “Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista”. Poi mosTra il biglietto aereo come Di Maio : “Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me lo chiederebbe mai. Voglio tranquillizzare gli esponenti del Pd che si sono lanciati con l’ennesima fake news: non essendoci più loro al governo, ora non ci sono più privilegi“. Così in un video postato su Facebook il ministro della ...

Di Battista : “Sostengo con forza il governo - nazionalizzazione AutosTrade più grande regalo a italiani” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, assicura di sostenere con forza il governo M5s-Lega e afferma che "la nazionalizzazione di Autostrade sarebbe il più grande regalo al popolo italiano". E aggiunge: "Questo governo per me riuscirà a rigarantire al popolo italiano alcune fette di indipendenza".Continua a leggere

TARANTO - CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA IL M5S/ Massimo Battista : "Sull'Ilva Tradita la città" : TARANTO, CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA il M5S: Massimo Battista: "Sull'Ilva tradita la città". Nelle strade appaiono scritte di protesta contro Di Maio(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:40:00 GMT)