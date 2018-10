Texas | a 29 anni va a nuotare in piscina e resta ucciso dall' ameba ' mangia-cervello'

Blastingnews

(Di martedì 2 ottobre 2018) E' talmente devastante e ad effetto letale da essere definita comunemente ''. Ha stroncato in pochi giorni Fabrizio Stabile, un ragazzo di appena 29, l'Naegleria fowleri che lo ha colpito dopo aver fatto una nuotata in una, uccidendolo in pochi giorni. La tremenda storia sta facendo il giro del mondo, pubblicata dal New York Times. IncolpitoLo scorso 16 settembre, il surfista Fabrizio Stabile, che a dispetto del nome italiano era un cittadino americano del New Jersey, in occasione di una breve vacanza, aveva nuotato nelladi un parco acquatico, il 'Cable Park and Surf Resort' a Waco, nel, dove anche gli appassionati di surf si allenano grazie alle onde artificiali. Ma dopo quella gita, gli è rimasta solo una manciata di giorni da vivere. Al ritorno a casa, mentre tagliava il prato ha iniziato ad accusare ...