Terremoto Lazio | Inzaghi azzera le gerarchie | i ' big' sotto accusa

Terremoto in Calabria - Protezione Civile : “Avvertito dalla popolazione - scuole chiuse se lo decideranno i dirigenti” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Calabria alle ore 7.24 con magnitudo ML 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla in provincia di Reggio ...

Scossa di Terremoto avvertita in Calabria : segnalazioni da Reggio - Cosenza e Vibo Valentia [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita oggi dalla popolazione in provincia di Reggio Calabria intorno alle 07:25. Seguiranno aggiornamenti con i dati ufficiali INGV. L’evento è stato avvertito nei Comuni di Villa San Giovanni, Cosenza, Messina, Polistena, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Cessaniti (dati “Hai Sentito il terremoto“). L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria: segnalazioni da Reggio, Cosenza e ...

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraverseranno l’oceano e toccheranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simulazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

Scossa di Terremoto tra Napoli e Pozzuoli avvertita dalla popolazione : La prima Scossa, a una profondità di 2 km con epicentro a 5 km da Pozzuoli, è stata avvertita nitidamente in tutta la zona...

Terremoto Napoli : scosse e boati avvertiti dalla popolazione a Pozzuoli e nella zona flegrea [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Due scosse di Terremoto avvertite dalla popolazione a Pozzuoli : Sono due le scosse di terremoto avvertite dalla popolazione a Pozzuoli (Napoli) e nel circondario flegreo. La prima è stata accompagnata

Centro Italia : lieve scossa di Terremoto al confine fra Umbria e Lazio. Dati e mappa. : Una lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.17 nell'Italia centrale, lungo l'Appennino. Il sisma, di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ha avuto epiCentro nel Lazio, in...

Terremoto in Ecuador - nessuna segnalazione di vittime e danni : Un Terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l'Ecuador. Il sisma è stato avvertito in diverse province, ma per il momento non sono stati segnalati vittime nè danni. L'Ecuador è caratterizzato dalla ...

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : paura tra Lazio e Abruzzo [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto - il Comune di Fano : “Nessuna segnalazioni di danni” : “Al momento non risultano segnalazioni ne’ da parte della Regione Marche ne’ da parte dei vigili del fuoco di danni a persone e cose” a Fano, dove la scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 di oggi pomeriggio e’ stata avvertita nettamente. Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Cristian Fanesi. Il Comune “continuera’, in ogni caso, il lavoro di raccolta delle ...

Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio : scossa M 3.1 a Rocca di Botte/ Ultime notizie - sisma tra Roma e L’Aquila : Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio: scossa M 3.1 a Rocca di Botte, vibrazioni avvertite tra le provincie di Roma e L'Aquila. Ultime notizie e scosse in tempo reale: M 4.8 in Bosnia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : scossa con epicentro a Rocca di Botte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - la politica 'diserta' il Molise : il dramma delle popolazioni vissuto in silenzio : Dal Molise che ha dimenticato cosa significhi essere 'ombelico del mondo'. Ma che vuole tornare a vivere. E dimenticare la paura. Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo ...

Terremoto Molise - il sindaco di Montecilfone : abbattere il serbatoio - un rischio per la popolazione : A seguito delle scosse di Terremoto che stanno interessando il Molise, il sindaco di Montecilfone ha lanciato un appello: abbattere subito il serbatoio dell’acqua, che rappresenta un rischio per la popolazione. “Gli sfollati della zona rossa, quelli che dimoravano intorno al serbatoio, sono preoccupati e scoraggiati. Nei giorni scorsi a seguito dell’ordinanza di abbattimento che ho emesso, sono state sfollate circa 20 famiglie ...