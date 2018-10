Terremoto | al via le demolizioni dei Vigili del Fuoco a Muccia e Pieve Torina

Terremoto in Indonesia - villaggi e città spazzati via. Le immagini di quello che rimane dopo lo tsunami : È salito ad almeno 832 il numero dei morti del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell’isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile. I soccorritori continuano intanto le ricerche di possibili superstiti. In particolare sull’isola di Sulawesi si sentirebbero richieste d’aiuto provenire da un hotel di otto piani crollato nella città di Palu: sarebbero ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : 5 morti/ Video ultime notizie - 9 villaggi spazzati via : Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 7.5. ultime notizie Palu, nuovo sisma nel Paese asiatico: rientrato allarme Tsunami, ma resta la paura dopo i recenti disastri(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:43:00 GMT)

Terremoto - sciame sismico a Pozzuoli nell’area di Agnano-Solfatara : le parole della direttrice dell’Osservatorio Vesuviano : Lo sciame sismico che questa mattina ha interessato l’area flegrea ha avuto come epicentro l’area Nord Est della Solfatara con 11 scosse totali tra le 8,36 e le 9,25 con la massima di magnitudo 1,7 della scala Ritcher e ipocentro variabile tra i 2 ed i 3 km. Una situazione che ha creato non poca paura, considerando che si tratta di una zona particolarmente complessa dal punto di vista geovulcanologico. A fare il punto della ...

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7.5 a Palu : tsunami spazza via case - molti dispersi : Il violentissimo terremoto di magnitudo che ha colpito l’Indonesia, ha provocato un gigantesco tsunami nella zona di Palu, una delle principali città del Paese, nell'arcipelago di Sulawesi. Si temono diverse vittime.--Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare l’Indonesia. L’ultima, di magnitudo 7.5, è stata registrata nell'arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, e ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della ...

Terremoto in Calabria : sospeso traffico ferroviario tra Reggio e Rosarno per verifiche : Bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla scossa di Terremoto verificatasi alle 07:24 al largo della costa calabrese sud occidentale: la decisione è stata presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli di Rfi sono al lavoro per verificare la tratta e accertare l’eventuale presenza di danni. L'articolo Terremoto in Calabria: sospeso traffico ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : “Nessuno in tenda - ricostruzione avviata” : “Ho profonda stima del presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti e meritano grande considerazione le sue affermazioni”, ma la “ricostruzione è avviata”. Così il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli risponde al presidente dei vescovi sottolineando che “non risultano cittadini costretti a vivere nelle tende”. “Tutte le persone e le famiglie sfollate hanno ricevuto una sistemazione ...

“Con chi finirà a letto!”. Ahia - Terremoto al Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi smascherata. È già tutto scritto : Al Grande Fratello Vip 3 è già tempo di iniziare a pensare ai possibili flirt amorosi. Come quello che potrebbe presto vedere protagonista Silvia Provvedi: l’ex fidanzata di Fabrizio Corona in questi primissimi giorni si è già lasciata andare a siparietti hot. Prima la doccia bollente dove ha messo in mostra tutte le ‘grazie’, poi i massaggi bollenti con Walter Nudo. Ma a quanto pare Silvia, componente de “Le ...

“190 voli cancellati!”. ‘Terremoto’ Ryanair : migliaia di viaggiatori nel caos : Volo cancellato, i passeggeri sono stati avvisati con tre giorni d’anticipo. “Ryanair ha preventivamente” annullato “l’8% dei suoi 2.400 voli in programma venerdì 28 settembre pari a 190 voli – spiegano dalla compagnia irlandese -, a causa di uno sciopero ‘inutile’ – scrive Ryanair – indetto da una ‘piccola minoranza’ di personale di bordo in Spagna, Belgio, Olanda, ...

Terremoto Centro Italia : crollo della torre della chiesa di Accumoli - al via il processo : Al via oggi il processo di primo grado a carico di 7 tra tecnici e amministratori, per il crollo della torre campanaria di Accumoli (Rieti) causato dal Terremoto del 24 agosto 2016: il cedimento provocò la morte un’intera famiglia. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, la vela campanaria crollò sul tetto dell’adiacente edificio comunale sfondando la copertura della casa canonica e due solai dell’abitazione ...

Terremoto Centro Italia : “Manca un miliardo per la Salaria e la ferrovia” : “Meno di un anno fa, il 17 ottobre 2017, l’ex ministro Del Rio, l’amministratore delegato di Anas Armani e l’amministratore e direttore generale di Rfi Gentile, promettevano a Rieti il potenziamento della Salaria fino ad Ascoli Piceno, ‘asse strategico di accesso al cratere sismico’, e dell’anello ferroviario dell’Appennino Centrale, incluso il collegamento Rieti-Roma. Grazie ad una interlocuzione ...

Calcutta - viadotto crollato come il Ponte Morandi/ Ultime notizie : "Sembrava un Terremoto" : India, crolla Ponte a Calcutta: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:30:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : al via la rimozione delle macerie private a Pescara del Tronto : Quasi terminata la rimozione delle macerie pubbliche, sta per iniziare la rimozione di quelle private, causate dei crolli dei terremoti che si sono verificati a partire da agosto 2016 in Centro Italia: il Comune di Arquata ha dato ieri il via libera alla fase che inizierà il 20 settembre a Pescara del Tronto. L’operazione è a cura della Regione Marche attraverso PicenAmbiente o il Genio militare: salvo imprevisti, le operazioni dovrebbero ...

Terremoto in Molise - viaggio tra chi non si arrende : "Vede", mi indica con la mano tremolante un abitate di Montecilfone, "fino al 16 agosto, giorno del Terremoto di magnitudo 5,2, queste strade erano invase dai turisti. C"erano così tante persone che i tavolini dei bar si disponevano lungo tutta questa via ed erano sempre occupati. Si faceva quasi fatica a camminare. Ovunque vi era tanta allegria. Ora invece...". Ora invece queste stesse stradine, con le loro atmosfere romantiche, sono ...