Tennistavolo | Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 | Italia-Olanda 0-3 Si

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : l’Italia sfida l’Olanda senza Debora Vivarelli : Sarà una giornata molto delicata quella di domani per la nazionale italiana di Tennistavolo femminile: alle ore 18.30 a Norbello, in Sardegna, le azzurre ospiteranno l’Olanda nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno. Le azzurre, sconfitte per 2-3 in Olanda e con lo stesso punteggio in casa dalla Croazia, sono spalle al muro. L’Italia rispetto all’andata sarà però ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov esordiscono con due successi nelle qualificazioni : Sono scattati con la prima giornata di qualificazione dei tornei di singolare gli Europei individuali di Tennistavolo iniziati oggi ad Alicante, in Spagna: due successi per Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, una vittoria ed una sconfitta invece per Leonardo Mutti, Jamila Laurenti e Giorgia Piccolin, comunque ancora in corsa per un posto nei tabelloni principali. nelle qualificazioni maschili Leonardo Mutti ha superato per 4-0 (11-8, 11-3, 11-8, ...