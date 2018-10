Temptation Island Vip | Nilufar e Giordano escono insieme

Temptation Island Vip | Diretta | Alessandra | Andrea Zenga | Andrea Cerioli : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island Vip | Diretta | Alessandra | Andrea Zenga | Andrea Cerioli pubblicato su TVBlog.it 03 ottobre 2018 00:20.

Giordano dichiara il suo amore per Nilufar a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati escono insieme E’ da poco finito il falò di confronto tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Temptation Island Vip. Un confronto accesissimo, che ha lasciato i tanti telespettatori, ma anche la stessa conduttrice a bocca aperta. Difatti Giordano, appena ha avuto modo di avere di fronte la sua fidanzata Nilufar, non c’è andato affatto giù leggero, accusandola di avergli ...

Andrea Cerioli conquista tutti a Temptation Island Vip : la richiesta del pubblico : Andrea Cerioli conquista il pubblico di Temptation Island: è lui uno dei protagonisti indiscussi della puntata Andrea Cerioli, dopo essere entrato nei trend di Twitter Italia la scorsa settimana, è riuscito a mandare in subbuglio il web anche questa sera. L’ex gieffino, ex tronista e oggi tentatore di Temptation Island Vip, infatti, pare essere ancora […] L'articolo Andrea Cerioli conquista tutti a Temptation Island Vip: la richiesta ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga : "Non sento mio padre Walter da 12 anni"/ Ultime notizie - retroscena shock : Temptation Island Vip, Andrea Zenga: "Non sento mio padre Walter da 12 anni". Ultime notizie, retroscena shock sull'ex portiere dell'Inter e il rapporto col figlio(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:18:00 GMT)

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA SI SONO LASCIATI?/ Lei "Paura delle conseguenze" (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA, la ragazza sembrava davvero pronta ad andare via infastidita dai comportamenti del suo fidanzato. Cosa accadrà stasera? (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:12:00 GMT)

Nicolò Ferrari / Piange per Nilufar Addati : lei "sceglie" di nuovo Giordano! (Temptation Island Vip) : Nicolò Ferrari è riuscito a infilarsi nella crepa tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Riuscirà a separarli in vista del falò atteso per questa sera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - coppie : chi si è lasciato?/ Diretta - Nicolò in lacrime per Nilufar (3a puntata) : Temptation Island Vip 2018, Diretta 2 ottobre: falò di confronto per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sossio Aruta e Valeria Marini nella bufera.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:57:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI STANNO INSIEME/ Prima la lite poi il lieto fine! (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Temptation Island Vip | Diretta | Nilufar e Giordano - falò immediato di confronto : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island Vip | Diretta | Nilufar e Giordano, falò immediato di confronto pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 23:44.

Temptation Island Vip : Ursula e Giorgio insieme. Sossio si arrabbia : Sossio infastidito nel vedere Ursula vicina a Giorgio a Temptation Island Vip Questa terza puntata di Temptation Island Vip è stata pregna di polemiche e colpi di scena. E una delle coppie, che più ha fatto discutere i tanti telespettatori è stata quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il motivo? Quest’ultima, dopo aver visto per giorni e giorni il suo compagno flirtare con una delle tentatrici finalmente ha deciso di ...

Temptation Island Vip 2018 - diretta terza puntata. Giordano chiede il falò di confronto con Nilufar : «stai distruggendo tutto per la seconda ... : di Ida Di Grazia Questa sera terzo appuntamento in prima serata su Canale 5 con Temptation Island Vip 2018 che seguiremo in diretta su Leggo.it . Dopo l'uscita di Fabio Esposito e Marcella e il falo' ...

Temptation Island VIP 2018 - COPPIE : CHI SI E' LASCIATO?/ Diretta - Giordano : 'Cornuto per Nilufar' (3a puntata) : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, Diretta 2 ottobre: falò di confronto per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sossio Aruta e Valeria Marini nella bufera.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:37:00 GMT)

Temptation Island Vip : Andrea Zenga non parla con il padre Walter da 12 anni : Sorpresa a Temptation Island Vip: il "figlio di" Andrea Zenga ha raccontato per la prima volta il rapporto con suo padre Walter, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. I due non si parlano da dodici anni: ignoti i motivi. “C’ho passato una vita a non passare per il figlio di, viziato e ricco. E’ da dodici anni che non parlo con mio padre, non ho preso una lira da lui. Ho solo mia mamma, che mi ha cresciuto con due palle così", ha ...

Temptation Island Vip | Diretta | Sossio | Nilufar e Giordano - falò immediato di confronto : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island Vip | Diretta | Sossio | Nilufar e Giordano, falò immediato di confronto pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 23:37.