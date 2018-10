TEMPTATION ISLAND VIP anticipazioni | ANDREA ZENGA e ALESSANDRA | cosa succederà

tvsoap

(Di martedì 2 ottobre 2018) Penultimo appuntamento in arrivo perVip, il reality show sui sentimenti condotto da Simona Ventura; nella terza puntata, in onda stasera (martedì 2 ottobre 2018) su Canale 5, i riflettori saranno puntati anche sulla coppia formata da, figlio del calciatore Walter, e la fidanzataSgolastra. Durante il soggiorno nel villaggio sardo di Is Morus,ha ritenuto di essere diventata un “peso” per, mentre quest’ultimo – nel corso di vari dialoghi con le tentatrici del programma – ha più volte sottolineato di sentirsi soffocato all’interno della sua relazione poiché la Sgolastra non gli concede abbastanza spazio. Il giovane, tra le altre cose, ha detto di sentire la donna profondamente immatura per la sua età e ha spiegato che intende pensare maggiormente a se stesso; per tali ragioni,ha ...