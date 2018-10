TEMPTATION ISLAND VIP 2018 | TERZA PUNTATA Coppie e diretta | Zenga jr e la trappola per

TEMPTATION ISLAND VIP anticipazioni : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA - cosa succederà : Penultimo appuntamento in arrivo per TEMPTATION ISLAND Vip, il reality show sui sentimenti condotto da Simona Ventura; nella terza puntata, in onda stasera (martedì 2 ottobre 2018) su Canale 5, i riflettori saranno puntati anche sulla coppia formata da ANDREA ZENGA, figlio del calciatore Walter, e la fidanzata ALESSANDRA Sgolastra. Durante il soggiorno nel villaggio sardo di Is Morus, ALESSANDRA ha ritenuto di essere diventata un ...

TEMPTATION ISLAND Vip - terza puntata 2 ottobre 2018 | Anticipazioni e diretta : Oggi, martedì 2 ottobre, terzo appuntamento in prima serata su Canale 5 con Temptation Island Vip.prosegui la letturaTemptation Island Vip, terza puntata 2 ottobre 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 09:30.

Anticipazioni TEMPTATION ISLAND terza puntata di oggi : falò d'addio tra Nilufar e Giordano : oggi, martedì 2 ottobre, in prime time su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip, il fortunato reality show condotto da Simona Ventura che sta riscuotendo ottimi risultati d'ascolto. Ormai stiamo per arrivare verso il gran finale di questa prima stagione e per le coppie rimaste in gara arriva il momento della resa dei conti. oggi toccherà a Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, la quale dovrà affrontare ...

TEMPTATION ISLAND Vip 2018 - terza puntata/ Coppie e diretta : falò per Nilufar e Giordano - Sossio verso Sara : Temptation Island Vip 2018, diretta 2 ottobre: falò di confronto per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sossio Aruta e Valeria Marini nella bufera.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:00:00 GMT)