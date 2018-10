Temptation Island Vip 2018 | terza puntata Coppie e diretta | falò per Nilufar e Giordano

Temptation Island Vip – Terza puntata del 2 ottobre 2018 – Nuovo falò anticipato. : Terza puntata, in prima serata su Canale5, con la prima edizione di Temptation Island Vip. Questa sera in prima serata va in scena la seconda puntata. La prima ha catturato circa 4,5 milioni di telespettatori con il 19,9% di share, la seconda della settimana scorsa ha visto incrementare gli ascolti raggiungendo un ottimo 22,20% .Alla […] L'articolo Temptation Island Vip – Terza puntata del 2 ottobre 2018 – Nuovo falò anticipato. sembra ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati?/ Lei si consola con Giorgio Alfieri (Temptation Island Vip) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia è nel pieno vortice del programma di Canale 5. Si lasceranno o usciranno ancor più rafforzati dal programma? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:23:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari/ Pronti per il ribaltamento dei ruoli? (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, stasera potremo assistere a un incredibile ribaltamento dei ruoli nel reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:09:00 GMT)

Gf Vip 3 - Maurizio Battista : "Quì c'è la verità - Temptation Island Vip è fintarello" : Chi vive di spettacolo ed è recluso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, spesso e volentieri si ritrova a parlare di programmi televisivi e delle curiosità che ruotano attornano ad essi.Tutto parte da una dichiarazione di Maurizio Battista che, durante una conversazione avvenuta nelle ultime ore con Valerio Merola, ha provato a lanciarsi in una considerazione sulle dinamiche del reality di cui sta facendo parte: Non vorrei che ...

Giordano Mazzocchi perdona Nilufar Addati a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip anticipazioni: Giordano e Nilufar stanno ancora insieme Domani sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del reality show Temptation Island Vip. E, in base alle anticipazioni circolate on line in queste ultime ore, ci sarà l’atteso confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Difatti quest’ultimo, dopo aver visto la sua fidanzata fraternizzare più del dovuto con il tentatore Nicolò Ferrari, non ci ha ...

Temptation Island Vip : Patrick Baldassari flirta con un’altra : Patrick Baldassari si fa tentare da un’altra a Temptation Island Vip Domani sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island Vip. E in base alle anticipazioni la puntata inizierà subito con l’atteso confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Difatti quest’ultimo, vedendo la sua fidanzata flirtare con il tentatore Nicolò Ferrari, è andato su tutte le furie, arrivando a chiedere alla redazione del reality show più ...

BOOM! Temptation Island Vip : Patrick non sta più solo a guardare – Foto esclusive : Patrick a Temptation Island Vip A Temptation Island Vip un nuovo avvicinamento rompe gli equilibri, già piuttosto precari, nella coppia ’stellare’ composta da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Questa volta, però, è il fidanzato a concedersi alle attenzioni di una single, dopo aver assistito fin dal primo giorno alle ‘effusioni’ tra la sua Valeriona e il tentatore Ivan, che continuano il loro personale gioco della ...

Lara Zorzetto come Sara Affi Fella/ La discussione con le colleghe di Temptation Island mette in fuga i fan : Lara Zorzetto come Sara Affi Fella? Le sue colleghe di Temptation Island l'hanno accusata di dire bugie e di essere falsa e questo ha messo in fuga i fan sui social, come finirà?(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Temptation Island è finto? Arriva l'affondo di Maurizio Battista : Il comico romano: "Un format fintarello. Ti pare che uno va a corteggiare le fidanzate davanti alle telecamere?"

Anticipazioni Temptation Island : Nilufar accetta il confronto con Giordano nella 3ª serata : Come andra' a finire tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island VIP? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e Donne da circa una settimana, cioè da quando hanno saputo che il romano ha chiesto un confronto immediato con la fidanzata. Qualche ora fa, sul sito di Davide Maggio è stata svelata la decisione dell'ex tronista a riguardo: le Anticipazioni riportate dal popolare giornalista, infatti, ...

BOOM! Temptation Island Vip : è tempo di falò di confronto anticipato per Giordano e Nilufar : Giordano al falò - Temptation Island Vip Dopo Stefano Bettarini e Nicoletta e, prima ancora, Fabio Esposito e Marcella, anche per Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è tempo di falò di confronto anticipato. A Temptation Island Vip è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne a chiedere immediatamente -“adesso, ora”- l’incontro decisivo con la fidanzata prima dei 21 giorni canonici richiesti dal programma. Cosa avrà deciso ...

Temptation Island Vip : Valeria Marini vicinA al bacio con Ivan - la frase di Sossio disgusta il pubblico : Valeria Marini sarebbe ormai vicinA al bacio con il tentatore Ivan . Tra le anticipazioni di Temptation Island Vip si vede la soubrette sempre più intima con il tentatore, da cui si lascia corteggiare ...

