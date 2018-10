Temporali al Sud | allerta idrogeologica

Allerta meteo Estofex : attesi Temporali e grandinata al Sud Italia : Allerta meteo Estofex - Il maltempo si sposta al Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la...

METEO - L'AUTUNNO FERMA IL CALDO : MALTEMPO DA NORD AL SUD/ Ultime notizie previsioni : venti di Bora e Temporali : MALTEMPO, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:33:00 GMT)

Meteo : si allontana la depressione al sud - attenzione a forti Temporali oggi sul nord-est : Tempo in miglioramento sul meridione, attenzione sul nord-est, arriva aria molto instabile! Meteo / Il ciclone dalle caratteristiche sub-tropicali sviluppatosi nei giorni scorsi nel mar Tirreno si...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte maltempo al Centro/Sud : piogge e Temporali da Roma a Palermo [LIVE] : 1/18 ...

Caldo estivo sulle regioni del centro nord - ancora Temporali al centro sud : Roma - Nelle ultime 24 ore rovesci e temporali localizzati ma intensi hanno interessato parte del centro, Sud ma soprattutto le Isole Maggiori, per l'azione del vortice mediterraneo centrato sul Tirreno centro-meridionale. Non sono mancati locali disagi, allagamenti e smottamenti: allagamenti in particolare nel palermitano, nella zona di Partanna, con traffico in tilt. Problemi anche sul reggino, in particolare nell'autostrada a Reggio ...

Ciclone depressionario sul centro-sud : primi forti Temporali in Sicilia - allagamenti nel palermitano : Il vortice ciclonico particolarmente intenso e ben strutturato presente sul medio-basso Tirreno sta alimentando forti nuclei temporaleschi sulla Sicilia. Disagi si riscontrano nel palermitano, dove...

Meteo Protezione Civile domani : ancora Temporali e piogge anche intense al centro-sud : La giornata di domani vedrà il vortice depressionario formatosi sul Tirreno insistere, con piogge e temporali, sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo sulle due Isole Maggiori. Ecco il...

Allerta Meteo - il ciclone Mediterraneo scatena violentissimi Temporali al Centro/Sud : bomba d’acqua tra Reggio Calabria e Messina [LIVE] : 1/10 ...

Vortice di bassa pressione al centro sud - ancora rovesci e Temporali sulla Penisola : Roma - Nel corso dei prossimi giorni un insidioso Vortice di bassa pressione, ben strutturato a tutte le quote, si scaverà sul Tirreno portando locale maltempo su parte delle nostre regioni centro meridionali nonché una sostenuta ventilazione a rotazione ciclonica che spazzerà dapprima il Tirreno e poi la Sardegna. Resterà ai margini l'Italia settentrionale che godrà di tempo più stabile e soleggiato grazie ...

Meteo : aumenta l'instabilita' - forti Temporali oggi da nord a sud! Fara' ancora caldo : Alta pressione sempre più debole, forti temporali in giornata da nord a sud. Ma clima ancora caldo... Meteo / L'alta pressione sub-tropicale che da almeno 10 giorni insiste sul Mediterraneo sta...

Violenti Temporali nel Sud/Est della Sicilia : nubifragi su Ragusa - Modica e Ipsica mentre in tutt’Italia è ancora estate [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo - Temporali pomeridiani da Nord a Sud : nubifragi in Piemonte - grandinate in Sicilia [LIVE] : Maltempo – Forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d’Italia: i fenomeni più intensi sono in Piemonte dove si stanno verificando veri e propri nubifragi, locali grandinate e le temperature sono crollate fino a +18/+19°C su tutta la Regione. Nelle ultime due ore sono caduti 72mm di pioggia a Dronero, 44mm a Viù, 42mm ad Alba. Meno organizzati i fenomeni temporaleschi in atto in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, ...

METEO - TORNA IL MALTEMPO AL NORD/ Ultime notizie - i Temporali si spostano a nord est e al centro sud : METEO, TORNA il MALTEMPO al nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Meteo - maltempo al Nord e prima neve a Cortina/ Ultime notizie : ancora Bora e Temporali al Sud in serata : maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, video. Le Ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:51:00 GMT)