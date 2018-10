Tanto presto finirai all' obitorio le frasi choc contro Nadia Toffa

Nadia Toffa - dopo il ritorno a Le Iene i commenti degli hater : ' Tanto finirà presto all'obitorio' : Il ritorno tanto atteso di Nadia Toffa in Tv è stato rovinato dagli hater . La stessa iena ha condiviso sulla sua pagina Instagram la frase di un utente che ha affermato che non durerà a lungo: 'Tanto ...

Nadia Toffa - dopo il ritorno a Le Iene i commenti degli hater : « Tanto finirà presto all'obitorio» : di Alessia Strinati Il ritorno tanto atteso di Nadia Toffa in Tv è stato rovinato dagli hater . La stessa iena ha condiviso sulla sua pagina Instagram la frase di un utente che ha affermato che non ...

Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà Tanto presto - parola del CEO : Il CEO di Huawei ha dichiarato durante un’intervista che la compagnia non ha intenzione di rilasciare un nuovo smartwatch nel prossimo futuro. I motivi dietro […] L'articolo Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà tanto presto, parola del CEO proviene da TuttoAndroid.