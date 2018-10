Tanto finirai presto all' obitorio Ma la Toffa zittisce l' hater social

ilgiornale

: @im_crazyG Spoiler: il primo giorno ti sembrerà tutto NUOVO e sarà tutto TANTO e finirai la giornata dicendo 'OK T… - Skell182 : @im_crazyG Spoiler: il primo giorno ti sembrerà tutto NUOVO e sarà tutto TANTO e finirai la giornata dicendo 'OK T… - gengy1001 : Mara inutile che fai la figa di legno, tanto finirai a sponsorizzare i prodotti Fittea anche tu . #uominiedonne - itspukapuka : @vivodisasuke Tanto finirai per guardarlo lo stesso -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Nadiaancora nel mirino deglis. La conduttrice de Le Iene che nella scorsa puntata di domenica era al suo posto in conduzione, ha ricevuto alcuni messaggi sul suo profilo Instagram dopo il suo ritorno in video. Tra i fan che le hanno scritto c'è chi le augura una pronta guarigione e le manda un abbraccio via: "Berm tornata bellissima Nadia. È stato bello rivederti tesoro".Ma tra i tanti commenti arrivati suic'è anche chi di fatto la attacca e la insulta in modo vergognoso. Proprio sul suo profilo Instagram è comparso questo messaggio: "ma state tranquillifiniràall'". Un vero e proprio "schiaffo" viache ha indignato tutti i fan della conduttrice. Ma laha deciso di rispondere per le rime quasi in modo ironico per dare a sua volta uno schiaffo morale a chi l'ha insultata: "È probabile dato che ho un cancro". Una ...