Taglio costi della politica | Governo | Riforme del cambiamento Ministro

Di Maio - pronto ddl costituzionale per Taglio 345 parlamentari : Roma, 18 set., askanews, - 'Stamattina abbiamo fatto una riunione e abbiamo deciso che la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale che taglia 345 parlamentari '. Lo ha detto ...

Migranti - Viminale : 'al Cara di Mineo meno ospiti e Taglio costi : La struttura di accoglienza, in provincia di Catania, passerà da 3mila a 2.400 cittadini stranieri, con costo giornaliero che scende da 29 a 15 euro. Il Ministero dell'Interno: un risparmio di oltre ...

Taglio pensioni d’oro - i gialloverdi : “Non temiamo ricorsi alla Corte Costituzionale” : I firmatari lo sottoscrivono e il vicepremier, nel pieno della polemica lo ribadisce: sulla proposta di legge per il Taglio delle cosiddette pensioni d’oro – le “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4mila euro mensili” – i gialloverdi non temono i ricorsi alla Consulta che pure pioveranno copiosamente. Lo si ...