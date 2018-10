Sul divieto all' utilizzo dei sacchetti di plastica | a Messina | intervengono i consiglieri

Divieto camini e stufe a pellet dal 1° ottobre in Emilia Romagna : i comuni interessati dalla nuova legge Sul riscaldamento domestico : L'inverno degli abitanti della regione Emilia Romagna potrebbe essere molto diverso rispetto a quello degli anni precedenti. Dal 1° ottobre scatta infatti il Divieto di accensione dei camini all'...

Botswana : Iniziato il dibattito Sul la rimozione del divieto di caccia agli elefanti : In Zimbabwe, che ospita la seconda più grande popolazione di elefanti al mondo, la caccia regolamentata è permessa e genera introiti. Il problema divide l'opinione pubblica del Botswana e la scorsa ...

In Svizzera si dibatte Sul divieto della prostituzione :

Ambiente : revocato il divieto balneazione Sul lungomare di Livorno : E’ stato revocato oggi, con ordinanza del sindaco, il divieto di balneazione nello specchio d’acqua alla foce del rio Felciaio sul lungomare di Livorno . Il divieto temporaneo era stato emesso nei giorni scorsi (il 17 agosto) per motivi precauzionali e a tutela della salute pubblica. La revoca e’ stata disposta a seguito delle analisi effettuate da Arpat sui campioni d’acqua e che hanno dato esito favorevole. L'articolo ...

Alga tossica : divieto balneazione Sul lungomare di Trapani : Il Comune di Trapani ha disposto il divieto di balneazione nella zona “Tonnara Tipa” sul lungomare Dante Alighieri, per la presenza di un’ Alga tossica . Il provvedimento e’ stato adottato dopo i risultati delle analisi condotte dell’Arpa. L'articolo Alga tossica : divieto balneazione sul lungomare di Trapani sembra essere il primo su Meteo Web.

Il decreto dignità è legge : calcio italiano preoccupato per il divieto di pubblicità Sulle scommesse : Auspichiamo che questo percorso di riordino scaturisca dal confronto non solo tra Governo, Agenzia dei Monopoli e operatori dei giochi con vincite in denaro, ma anche dal coinvolgimento del mondo ...