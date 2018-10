Sul Def ancora tensioni tra tecnici Mef e governo Di Maio | Non si arretra

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro Sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro Sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni su un clima già teso : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Di Maio : 'Nessun passo indietro Sul deficit - resta al 2 - 4%' : ... quelle di Di Maio, che fanno eco alle dichiarazioni del m inistro dell'economia Giovanni Tria, che ieri, dopo l'incontro con l'Eurogruppo, ha spiegato ai giornalisti che non c'è stato nessun impegno ...

Tria non convince la commissione Ue Sul Def. Juncker : 'Bisogna essere rigidi altrimenti rischiamo la fine dell'euro' : Giudizi severi da parte della commissione europea sulla manovra del governo italiano. Per i commissari Moscovici e Dombrovskis il piano di bilancio non sembra rispettare le regole europee -

Manovra - Di Maio : «Sul deficit al 2 - 4% niente passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

Luigi Di Maio : "Sul 2 - 4% non arretriamo. Il Ragioniere scriva il Def su impulso dei politici" : "Ho visto il Ragioniere generale dello Stato Franco una sola volta nella vita, non posso dire che è il mio migliore amico. So solo che tutto va controllato dal vaglio politico per riappropriarci del potere democratico sul potere tecnocratico". Lo ha detto Luigi Di Maio a Rtl 102.5 parlando del Def e del lavoro dei tecnici."Il Ragioniere generale deve preparare la Nota di aggiornamento al Def su impulso dei politici. Per questo noi in ...

Def - Di Maio : Sul 2 - 4% non arretriamo - ma non vogliamo uscire da euro o Ue : «Da quel 2,4% non arretriamo di un millimetro e se serve lo spiegheremo nelle piazze. Questo Def crea crescita, ripagheremo il debito e ci impegniamo a tenere fermo il deficit per tre...

Ancora fibrillazione Sul Def - Di Maio attacca Ue : fa terrorismo : L'esecutivo, a quanto pare, fatica a far quadrare i conti: i numeri del documento di economia …

Manovra - UE scettica Sul Def italiano : ecco perché : Giovanni Tria in queste ore si sta confrontando con i colleghi europei dell'Eurogruppo. All'ordine del giorno non c'è il Def italiano, ma è ovvio che si tratta di un tema caldo, anche perché il Ministro dell'Economia - stretto tra le richieste della Lega e quelle del M5S - ha deciso di non rispettare le rassicurazioni fatte in precedenza, quando aveva assicurato che l'Italia non sarebbe andata oltre l'1,6% di rapporto deficit/pil. Il Ministro ...

L'Ocse definisce "ottimistiche" le stime del Governo Sul Pil. E avverte Sulla flat tax : "Può generare effetti perversi" : Non sono tanto i numeri del deficit/pil italiano in sè a sollevare perplessità alL'Ocse, quanto l'uso che sarà fatto della spesa aggiuntiva che porterà al 2,4% il disavanzo previsto.Il timore concreto è che non aiuterà come si pensa la crescita dell'economia e anzi alcune misure potrebbero avere 'effetti perversi' nel medio-lungo periodo, come nel caso della 'flat tax', che potrebbe incentivare le pmi a ...

Bruno Le Maire Sul Def : "Regole sono uguali per tutti - . Nostri destini nell'Ue sono legati" : Le regole sono uguali per tutti perché i Nostri destini nell'eurozona sono legati. A parlare è il ministro dell'economia francese, Bruno le Maire. "La Francia ha deciso di ridurre il debito, rispettare le regole e il deficit/pil e' sotto il 3% non per soddisfare la Commissione europea ma perché crediamo che ...

Def - Tria : “il giudizio Ue Sul 2 - 4% cambierà”. Oggi primo test in Europa : Dopo l’approvazione del Def con la decisione di sforare il rapporto deficit-Pil e portarlo al 2,4%,, le voci di dimissioni e il richiamo alla Costituzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’economia Giovanni Tria, è volato in Lussemburgo all’Eurogruppo, al primo test europeo sul Def, e quindi sulla manovra 2019. La riunione di Oggi sarà il primo faccia a faccia fra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e ...

Il ministro Tria oggi all'Eurogruppo - primo test con i partner dell'Ue Sul Def : Attesa per il duplice test sulla manovra. Non solo dalla riapertura dei mercati dopo il venerdì nero delle borse ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dell'economia Tria e i partner dell'unione europea -