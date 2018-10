Sui social la solidarietà al sindaco #MimmoLucano

Riace - da Fiorello a Salvini : l'arresto del sindaco Sui social : Roma, askanews, - È Beppe Fiorello uno dei primi ad esporsi sui social network in difesa del sindaco di Riace Domenico Lucano, dopo la notizia del suo arresto per favoreggiamento all'immigrazione ...

La vita promessa 2 ci sarà?/ Anticipazioni - parla Simona Izzo Sui social : “Chissà…” : La vita promessa 2 ci sarà oppure no? Le Anticipazioni sul finale di stagione in onda questa sera lasciano pensare al fatto che un solo capitolo dovrebbe bastare per la saga di Carmela(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ Il perfetto “format” Sui social : coppia affiatata in ogni dove - soprattutto sul web : E' passato un mese dall’emozionante promessa di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l’imprenditrice digitale si sono giurati amore eterno lo scorso 1 settembre.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:56:00 GMT)

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali onora la maglia azzurra Sui social : “è sempre un’emozione unica” : Vincenzo Nibali si sfoga sui social all’indomani della sua deludente prova in linea ai Mondiali di Ciclismo 2018 “Vestire la maglia azzurra è sempre un’emozione unica. Grazie ai miei compagni e a tutto lo staff, che con me hanno condiviso questo sogno mondiale. Un grazie di cuore anche a tutti i nostri tifosi per aver creduto in noi e averci sostenuti in ogni istante. #innsbrucktirol2018 @bettiniphoto“. Così ...

Insulti a Sara Affi Fella Sui social - Vittorio Parigini mette un like ad un commento : Gli strasichi provocati dal caso Sara Affi Fella continuano a fare rumore. La ragazza ormai lontano da tutto e tutti dopo aver raggirato la redazione di Uomini e Donne durante il suo trono per la relazione 'clandestina' con Nicola Panico, è ancora bersaglio di critiche e Insulti da parte del web.L'ultima vicenda in ordine di tempo riguarda un commento offensivo rilasciato da un utente nel profilo Instagram dell'ormai ex fidanzato della ...

Nadia Toffa risponde a chi le augura la morte Sui social : interviene la Santarelli : Nadia Toffa risponde su Instagram a chi le augura la morte Dopo il tanto atteso rientro a Le Iene, la conduttrice Nadia Toffa ricomincia a prendere il pieno ritmo del suo amato lavoro. Ma, se da una parte ci sta chi è contento e felice per il ritorno della iena su Italia 1, dall’altra ci […] L'articolo Nadia Toffa risponde a chi le augura la morte sui social: interviene la Santarelli proviene da Gossip e Tv.

Asia Argento insulta Salvo Sottile Sui social dopo Non è l’Arena : Non è l’Arena: Salvo Sottile insultato pesantemente da Asia Argento Domenica 30 settembre Asia Argento è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena. L’attrice ha raccontato la sua versione dei fatti dopo essere stata accusata di molestie sessuali da Jimmy Bennett, chiarendo di non aver mai violentato il giovane attore americano. Al contrario, sarebbe stato lui ad approfittare di lei una sera in albergo. Ovviamente, ...

Consigliere M5s sfotte gli anziani militanti Pd : polemiche Sui social : Cosimo Ettorre, Consigliere comunale del M5s, ha pubblicato foto di persone in viaggio verso la manifestazione del Pd a Roma...

Castellammare - Mandano foto e video hard Sui social e vengono ricattate : oltre 20 denunce alla polizia : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Abusivismo edilizio in località Sigliano, due denunce della polizia municipale Vico Equense - Torna a bruciare la località di Arola: canadair ed elicotteri ...

Nadia Toffa 'impazzita' Sui social - pubblica gioco sugli anni e gli utenti : 'Scherzi?' : Nadia Toffa finisce al centro dell'attenzione mediatica [VIDEO] per una serie di post che ha postato sui suoi canali social. Nello specifico, nelle ultime ore, la giornalista ha pubblicato una sorta di 'giochino' da fare sui social, dove il calcolo della propria eta' più quello del proprio anno di nascita avrebbe dato come risultato finale il numero dell'anno corrente, ovvero il 2018. Lo strano post di Nadia Toffa che lascia i fan di stucco: ...

Inter-Cagliari - ancora problemi per DAZN : disservizi ed una gaffe finale - i tifosi protestano Sui social : DAZN nel caos dopo la serata di Serie A, diversi intoppi durante Inter-Cagliari, i tifosi si sono sfogati sui social In casa DAZN ancora va stretta qualche vite. Oggi durante Inter-Cagliari ci sono state diverse lamentele da parte degli utenti che si sono riversati sui social per protestare. La gara si è vista a scatti ed a volte alcune schermate occupavano lo schermo impedendo la visuale dell’incontro. Alcuni addirittura hanno ...

Milano - magliette rosse in Duomo : Sui social l'onda di "Intolleranza zero" : Oltre 20mila adesioni alla manifestazione di domenica contro il razzismo, antisemitismo e sessismo indetta dai Sentinelli, Anci e Aned.

Il pensiero di Papa Francesco Sui social media : Città del Vaticano, 29 set., askanews, - 'Siamo membra gli uni degli altri, Ef 4,25,. Dalle community alle comunità'. E' il tema che Papa Francesco ha scelto per la prossima Giornata Mondiale delle ...

GIOVANNA CIVITILLO : LA MOGLIE DI AMADEUS VITTIMA DI UN INCIDENTE/ Foto - come sta? Sui social la brutta notizia : Piccolo INCIDENTE per GIOVANNA CIVITILLO, che su Instagram rende nota la sua sventura sull'hoverboard. Frattura a parte, col marito AMADEUS procede tutto bene.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:33:00 GMT)