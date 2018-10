Stati Uniti pronti a colpire i missili russi che violano il trattato INF

Le storie dei migranti italiani negli Stati Uniti d'America : Quando si parla di accoglienza in Italia verso gli stranieri si sente spesso la retorica dei buonisti che ricorda come un tempo anche gli italiani erano emigrati in America. Pochi anni fa, Matteo ...

Golf - l’Europa batte gli Stati Uniti e i tifosi si scatenano coi cori per Molinari : “Moli - Moli” : L’Europa si è aggiudicata la 42esima edizione della Ryder Cup, disputata a Parigi, grazie, soprattutto, ai colpi vincenti di Francesco Molinari . L’italiano ha battuto lo statunitense Phil Mickelson segnando il punto decisivo per la squadra. Nel video, i tifosi intonano i cori per i due beniamini: Molinari , appunto, e Tommy Fleetwood. Video Faceboo/Ryder Cup Team Europe L'articolo Golf , l’Europa batte gli Stati Uniti e i tifosi ...

Stati Uniti e Canada hanno trovato all’ultimo momento un accordo per salvare il trattato commerciale NAFTA : Stati Uniti e Canada hanno trovato – poco prima della scadenza finale – un accordo per tenere in piedi il grande trattato commerciale che da più di vent’anni lega le loro economie, noto con l’acronimo NAFTA, insieme con quella del The post Stati Uniti e Canada hanno trovato all’ultimo momento un accordo per salvare il trattato commerciale NAFTA appeared first on Il Post.