Stadio Roma | nuovo interrogatorio per Parnasi Ultime notizie | spunta casa in comodato

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : spunta una casa in comodato d’uso per un politico : Il costruttore Luca Parnasi è tornato davanti ai pm per un nuovo interrogatorio (il quinto) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il magistrato Barbara Zuin, titolare del fascicolo, lo ha sentito per 5 ore: secondo quanto si apprende, l’atto istruttorio avrebbe riguardato una casa da lui data in comodato d’uso a un esponente politico locale e Parnasi avrebbe anche parlato dei finanziamenti alla politica ma non ...

Stadio Roma - si attendono risposte dai dipartimenti : “Abbiamo sollecitato a inizio settembre la richiesta degli atti ai due dipartimenti e assessorati coinvolti, Mobilità e Urbanistica, dopo aver sentito la dichiarazione della sindaca su due diligence. Visto che quello dello Stadio è un discorso che impatta su un quadrante molto particolare, abbiamo chiesto chiarimenti sulle verifiche di mobilità che indicavano se fare o non fare il ponte di Traiano, abbiamo chiesto di visionare gli ...

Palumbo : grave che Campidoglio non fornisca atti su Stadio Roma : Roma – “E’ grave che i dipartimenti e gli assessorati alla Mobilita’ e all’Urbanistica non abbiano fornito all’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali i documenti richiesti relativamente alle verifiche sulle condizioni della viabilita’ nell’area di Tor di Valle”. “In particolare, l’agenzia chiede gli atti nell’ottica di svolgere il proprio ...

Codacons : Stadio della Roma - iter illegale per approvazione progetto : Roma – “La Procura di Roma ha aperto due nuove indagini sullo Stadio della Roma a seguito dell’esposto presentato lo scorso giugno dal Codacons. Lo si apprende da notizie riportate oggi dai media”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Nel mese di giugno, assieme al Tavolo della Libera Urbanistica, abbiamo presentato un dettagliato esposto in Procura in cui contestavamo punto per punto l’iter seguito ...

Stadio Roma - chiesta l'archiviazione per Giovanni Malagò - : Il presidente del Coni era indagato per corruzione in un capitolo dell'indagine sul nuovo impianto sportivo di Tor di Valle. Era stato interrogato dagli inquirenti lo scorso 19 luglio

Inchiesta Stadio Roma - chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accusato di corruzione nell’Inchiesta sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. L'articolo Inchiesta stadio Roma, chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maratona - Flaminio - Stadio Roma : parla Frongia : Così Daniele Frongia, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, in un'intervista a Radio Radio. 'Ritardi per l'assegnazione del bando? Sui ritardi dobbiamo ricordare due punti sui ...

Stadio Roma : indagato anche il tesoriere della Lega Centemero : indagato anche Centemero. Ora gli inquirenti vogliono approfondire i rapporti con i pubblici funzionari. E l'inchiesta promette a breve nuovi elementi -

Stadio della Roma : sarebbe indagato anche Giulio Cementero : Dopo Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd anche il tesoriere della Lega sarebbe indagato per finanziamento illecito. I magistrati puntano ad approfondire le modalità del cosiddetto sistema Parnasi con ...

L'inchiesta sul progetto del nuovo Stadio della Roma tocca il cuore della politica : La procura della capitale indaga sui flussi di denaro partiti dal costruttore Luca Parnasi, finito agli arresti a giugno con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, e ...

Stadio Roma - indagini su 400.000 euro versati da Parnasi. «Alla Lega 250.000» : Una cifra che supera i 400 mila euro. Denaro che l'imprenditore Luca Parnasi, nella sua attività capillare di finanziamento alla politica, ha garantito all'associazione...

Stadio DELLA ROMA - INDAGATO TESORIERE PD BONIFAZI “FONDI ILLECITI”/ Ultime notizie - denaro anche alla Lega : Pd, TESORIERE BONIFAZI INDAGATO per finanziamento illecito. Ultime notizie, coinvolto Parnasi, Luigi Di Maio: "Necessaria la nostra legge per la trasparenza"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Inchiesta Stadio di Roma : conferme di soldi versati da Parnasi a fondazioni vicine a Lega e Pd. Indagati i tesorieri : Si indaga su 400 mila euro di presunti contributi ai partiti: 250 mila alla Lega, 150mila al Pd. Riflettori puntati sull'associazione 'Più Voci' e la posizione del tesoriere leghista Centemero. ...