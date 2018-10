Stadio della Roma | nuovo interrogatorio per Parnasi | spunta una casa in comodato d’uso

Codacons : Stadio della Roma - iter illegale per approvazione progetto : Roma – “La Procura di Roma ha aperto due nuove indagini sullo Stadio della Roma a seguito dell’esposto presentato lo scorso giugno dal Codacons. Lo si apprende da notizie riportate oggi dai media”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Nel mese di giugno, assieme al Tavolo della Libera Urbanistica, abbiamo presentato un dettagliato esposto in Procura in cui contestavamo punto per punto l’iter seguito ...

Storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo Stadio della finale dei mondiali di calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...

Stadio Roma : indagato anche il tesoriere della Lega Centemero : indagato anche Centemero. Ora gli inquirenti vogliono approfondire i rapporti con i pubblici funzionari. E l'inchiesta promette a breve nuovi elementi -

Stadio della Roma : sarebbe indagato anche Giulio Cementero : Dopo Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd anche il tesoriere della Lega sarebbe indagato per finanziamento illecito. I magistrati puntano ad approfondire le modalità del cosiddetto sistema Parnasi con ...

L'inchiesta sul progetto del nuovo Stadio della Roma tocca il cuore della politica : La procura della capitale indaga sui flussi di denaro partiti dal costruttore Luca Parnasi, finito agli arresti a giugno con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, e ...

Stadio della ROMA - INDAGATO TESORIERE PD BONIFAZI “FONDI ILLECITI”/ Ultime notizie - denaro anche alla Lega : Pd, TESORIERE BONIFAZI INDAGATO per finanziamento illecito. Ultime notizie, coinvolto Parnasi, Luigi Di Maio: "Necessaria la nostra legge per la trasparenza"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Stadio della Roma - indagini sui 400mila euro versati da Parnasi : "250mila alla Lega e 150mila al Pd" : Una cifra che supera i 400 mila euro. Denaro che l'imprenditore Luca Parnasi, nella sua attività capillare di finanziamento alla politica, ha garantito all'associazione "Più Voci", la onlus considerata vicina alla Lega, e alla fondazione Eyu, Legata al Pd. Prosegue su questo filone l'indagine della Procura di Roma nata intorno ...

Stadio della Roma - si indaga su 400 mila euro di contributi : 250 mila alla Lega - 150 mila al Pd : Sono in totale 400 mila euro i contributi alla politica su cui la Procura di Roma sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo Stadio della Roma. Soldi che il costruttore Luca Parnasi ha dato anche alla onlus 'Più Voci', vicina alla Lega , ...

Stadio della Roma - si indaga su 400mila euro andati a organizzazioni vicine alla Lega e al Pd : L'inchiesta della procura della Capitale. Sono del valore di 400mila euro i contributi alla politica su cui la Procura di Roma sta indagando nell'ambito della vicenda del nuovo Stadio della Roma. Denaro che il costruttore Luca Parnasi ha dato anche alla onlus "Più Voci", vicina alla Lega, ...

Genoa-Bologna - la cronaca della partita e i tweet dallo Stadio : Genova - 'Invecchia solo chi smette di sognare. Tanti auguri Grifone'. Sono 125 anni per il Genoa e la Gradinata Nord, cuore del tifo, accoglie così Marchetti e compagni. Perché è la prima al Ferraris ...

Allo Stadio "Bernicchi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni della cooperativa la Rondine : Davvero bella la festa tra sport e impegno sociale vissuta stamattina Allo stadio comunale "Corrado Bernicchi" per la disputa del torneo di calcio a otto "QuadraMentale", organizzato per celebrare i 40 anni dall'approvazione ...

Allo Stadio "Bernicchi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 ... : ... insieme alla presidente della cooperativa Asad Liana Cicchi , che hanno ulteriormente sottolineato con la propria presenza la vicinanza dell'amministrazione comunale e del mondo della cooperazione ...

Sabato allo Stadio "Bernicchi" in scena "quadramentale" : torneo di calcio a otto per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni ... : ... nel rimarcare che "in questo territorio è stata costruita negli anni una rete di sostegno importante in un contesto di sofferenza per le famiglie" e che "insieme al mondo della cooperazione sociale, ...

Astronomia : finale col “botto” per le stelle giganti rosse all’ultimo Stadio della loro evoluzione : Un finale con il ‘botto’: è quello che attende le stelle giganti rosse quando raggiungono l’ultimo stadio della loro evoluzione, esplodendo come supernove ricche di idrogeno. In molti casi, questo atto conclusivo avviene all’interno di una fitta nube circumstellare e questa peculiarità è stata al centro di uno studio internazionale, che ha visto coinvolto anche l’Osservatorio Inaf di Catania ed è stato coordinato dall’Università di Santiago del ...