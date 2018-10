Ss Torre Angela Acds calcio | I cat | capitan Florio | «Buono l’esordio | ma rimaniamo

romadailynews

(Di martedì 2 ottobre 2018) Roma – Buona la prima del nuovo. La Prima categoria del club caro alla famiglia Ciani e al ds Davide Miscoli ha violato l’insidioso campo della Dinamo Roma per 2-1. I ragazzi di mister Andrea Rubenni sono andati a bersaglio con una bella punizione di Federici e poi con la zampata vincente del giovane Ilardo nel corso della prima frazione, mentre la squadra di casa ha segnato la rete dell’1-2 solamente nel recupero del secondo tempo. «E’ stato un successo meritato, anche se avremmo dovuto chiudere prima la sfida viste le numerose occasioni create – commentaMichele– Comunque la squadra si è espressa bene, partendo forte e gestendo bene il vantaggio: il risultato non è stato mai in bilico nonostante non fossimo al top della condizione e ci fosse un gran caldo a condizionare la sfida». L’esperto centrocampista classe 1977, che in passato ha vestito ...