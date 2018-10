Spread | rialzo in apertura | 294 punti | +12 rispetto alla chiusura

Borsa - verso un avvio in rosso Spread in rialzo oltre quota 290 : Segui su affaritaliani.it

Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - Spread a 268 : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro a 1,16$....

Mercati nervosi sulla manovra : Spread apre in rialzo a 272 punti : Le rassicurazioni sulla manovra arrivate nel fine settimana dal ministro dell'economia Giovanni Tria non bastano a rassicurare il mercato. Lo spread tra Btp e Bund ha aperto questa mattina in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a ...

Spread apre in lieve rialzo a 272 punti. Piazza Affari risale subito dopo avvio negativo : Lo Spread tra Btp e Bund ha aperto in rialzo a 272 punti (per poi allargarsi a 276 punti) contro i 267 della chiusura di venerdì dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 3,20%. avvio in negativo anche per Piazza Affari dopo il tonfo di tre giorni fa. Il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,53% a 20.602 punti, per poi annullare il calo dopo pochi minuti dall’avvio delle ...

Def - Spread in rialzo di 20 punti Piazza Affari giù. Banche a picco : Def all'esame dei mercati. Lo spread si impenna subito di oltre 20 punti e segna tocca 258 punti. Il tasso sui Btp sfonda il 3%. Piazza Affari in calo dell'1,37% Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Def : ok deficit al 2.4%/ Ultime notizie - Spread in rialzo - stampa estera “Rotta di collisione" : Manovra, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Def - Spread in rialzo di 20 punti Milano verso un avvio in rosso : Def all'esame dei mercati. Lo spread si impenna nelle prime battute di oltre 20 punti rispetto ai 235 della chiusura di ieri e segna quota 258. A Piazza Affari i futures segnano un calo dell'1% Segui su affaritaliani.it

Spread osservato speciale - apertura in rialzo sulle tensioni nel Governo sul deficit : Lo Spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in forte rialzo a 246 punti, contro i 230 punti della chiusura di ieri. Il tasso del decennale sale al 2,946%.Il differenziale prende il volo per il pressing su Giovanni Tria, a poche ore da un cdm decisivo per i conti pubblici. M5S e Lega chiedono di sforare sul deficit/Pil, con i 5 Stelle che vorrebbero arrivare al 2,4% e la Lega convinta di superare il 2%, per reperire le risorse necessarie per ...

Spread Btp Bund in rialzo a 237 punti : ANSA, - ROMA, 25 SET - Apertura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che in base alla piattaforma Bloomberg segna 237 punti base rispetto ai 233 di ieri in chiusura da giornata. Il rendimento del ...

Borsa : guerra dazi pesa su indici - Milano la peggiore - -0 - 7% - con rialzo Spread : ...9% con lo spread che si e' allargato a 242 punti base, nella settimana cruciale per la definizione da parte del Governo della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza con gli ...