Spread oltre i 300 punti | euro a picco - Borghi | uscire dalla moneta unica ci aiuterebbe

Lo Spread vola oltre i 300 punti base : Lo spread tra Btp e bund tedeschi vola oltre 300 punti base. Dopo i primissimi scambi in Piazza Affari non si placa la corrente delle vendite: l'indice Ftse Mib cede l'1,4% con le banche molto deboli ...

Borse - Piazza Affari giù con Spread oltre 300 punti. Banche a picco : Milano apre in calo con le Banche sotto pressione, il Banco Bom fermo in asta con una flessione del 5%. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Lo Spread vola a oltre 295 punti : Roma, 2 ott., askanews, - Apertura in forte rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale fra i due titoli si attesta a 295,4 punti rispetto alla chiusura di ieri di 283 punti base. Il ...

Borsa in rosso - maglia nera in Ue Spread in rialzo oltre quota 290 : Avvio in deciso ribasso per Piazza Affari che segna il peggior calo tra le piazze del Vecchio Continente. A pesare sono ancora le tensioni tra Roma e l'Ue sul tema della legge di bilancio. Intanto lo Spread Btp/Bund sale Segui su affaritaliani.it

Italia ancora sotto pressione - lo Spread oltre quota 290 : MILANO - Ore 8.40. C'è ancora tensione sui titoli di Stato Italiani all'indomani della decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di disertare la riunione dell'Ecofin di oggi per tornare a Roma a definire le ultime limature alla nota di aggiornamento al Def, mentre sullo sfondo cresce la tensione sull'asse ...

Spread oltre quota 280 punti dopo parole Moscovici e rientro Tria : Questa affermazione, assieme alla notizia del rientro anticipato del Ministro dell'Economia Giovanni Tria - che dunque oggi non presiederà l'Ecofin - hanno mutato sia l'umore di Piazza Affari che l'...

Borsa in calo - - 0 - 49% - - Spread oltre quota 280 : Il rendimento dei titoli pubblici a dieci anni del 3,29%. Segnali negativi anche da Piazza Affari, sotto pressione i bancari -

BTP-Chiudono in netto calo - Spread vola oltre 280 pb su timori NaDef : ** Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, oggi a Lussemburgo per partecipare all'Eurogruppo, ha anticipato il rientro a Roma per lavorare alla NaDef rinunciando all'Ecofin di domani dove verrà ...

Spread in area 280. Piazza Affari oltre il 4% - banche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Banco Bpm, Bper, Unicredit, Intesa Sp le peggiori . Euro sotto 1,16 dollari...

