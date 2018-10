SPREAD OLTRE 300 PUNTI | BORGHI “MEGLIO USCIRE DA EURO” Molinari Lega | “colpa del

SPREAD OLTRE 300 PUNTI - BORGHI “MEGLIO MONETA PROPRIA”/ Conte frena - “l’Euro è la nostra valuta” : Claudio BORGHI (Lega), "Italia meglio con MONETA propria": l'Euro affonda, lo SPREAD vola OLTRE 300 PUNTI base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Borghi - “Italia meglio con propria moneta” : Euro affonda/ SPREAD OLTRE 300 punti : Lega smentisce - “no uscita” : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:21:00 GMT)

Borsa in rosso - maglia nera in Ue SPREAD in rialzo oltre quota 300 : Seduta in ribasso per Piazza Affari che segna il peggior calo tra le piazze del Vecchio Continente. A pesare sono ancora le tensioni tra Roma e l'Ue sul tema della legge di bilancio. Intanto lo Spread Btp/Bund sale Segui su affaritaliani.it

SPREAD vola oltre 300 - Borsa ed euro giù : ANSA, - ROMA, 27 SET - Un'altra giornata campale sui mercati per l'Italia dopo l'esito del confronto fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i partner europei su una manovra ad alto rischio di bocciatura. Lo Spread tra Btp e Bund è volato ad oltre 300 punti base, ai massimi dalle fibrillazioni di fine maggio sulla ...

Lo SPREAD vola oltre i 300 punti base : Apertura in forte rialzo , su livelli che non si vedevano da molti anni, per lo spread BTp/Bund dopo gli scontri verbali tra il Governo italiano e le istituzioni Ue sulla prossima manovra. Il ...

Lo SPREAD vola oltre i 300 punti base : Lo spread tra Btp e bund tedeschi vola oltre 300 punti base. Dopo i primissimi scambi in Piazza Affari non si placa la corrente delle vendite: l'indice Ftse Mib cede l'1,4% con le banche molto deboli ...

Borse - Piazza Affari giù con SPREAD oltre 300 punti. Banche a picco : Milano apre in calo con le Banche sotto pressione, il Banco Bom fermo in asta con una flessione del 5%. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Italia ancora sotto pressione - lo SPREAD OLTRE quota 290 : MILANO - Ore 8.40. C'è ancora tensione sui titoli di Stato Italiani all'indomani della decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di disertare la riunione dell'Ecofin di oggi per tornare a Roma a definire le ultime limature alla nota di aggiornamento al Def, mentre sullo sfondo cresce la tensione sull'asse ...

SPREAD OLTRE quota 280 punti dopo parole Moscovici e rientro Tria : Questa affermazione, assieme alla notizia del rientro anticipato del Ministro dell'Economia Giovanni Tria - che dunque oggi non presiederà l'Ecofin - hanno mutato sia l'umore di Piazza Affari che l'...