Spread in zona 300 punti L' Italia torna a essere osservato speciale

Piazza Affari nervosa con il botta e risposta Governo-Ue. Spread in zona 300 punti : Milano in calo ma sopra i minimi di giornata. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. Deboli anche le altre Borse europee. In coda al listino milanese St e Poste Italiane...

Borse - Piazza Affari giù con Spread in zona 300 punti. Banche a picco : Milano in netto calo con le Banche sotto pressione, raffica di sospensioni in asta. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...