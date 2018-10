Spread cos’è e come funziona

gqitalia

(Di martedì 2 ottobre 2018) Nel marzo del 2015 loscende sotto i 100 punti base dopo che nel novembre del 2011, a seguito della crisi dei debiti sovrani, aveva toccato la cifra record di 574 punti (un punto base è un centesimo di punto percentuale). Oggi si è arrivati a superare quota 300 e prima di un ritorno a valori meno preoccupanti i media sono tornati a usare un termine che nel linguaggio finanziario indica la differenza tra due valori. Nello specifico si tratta del differenziale tra il rendimento dei titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi: BTP e Bund. Quando il rendimento è basso gli investitori stimano di trovarsi di fronte a un sistema economico nazionale in grado di ripagare i propri debiti, mentre un rendimento alto significa che esistono seri dubbi e chi anticipa denaro esige in cambio un premio maggiore e proporzionato al rischio. Per avere un’idea sull’andamento dellodei ...